Як скласти гірлянду без вузлів і плутанини - простий лайфхак для зберігання

Жінка тримає гірлянду в руках. Фото: Freepik

Кожного року гірлянди забирають багато часу через постійне заплутування, але є простий спосіб скласти їх так, щоб наступного разу дістати без жодних нервів. Лише одна хитрість — і проблема зникає.

Новини.LIVE розповідає, як зберігати святкові вогники акуратно та без пошкоджень.

Реклама

Читайте також:

Використовуйте коробку правильно

Найкращий спосіб зберігати гірлянду — обмотати її навколо зовнішньої частини коробки, а не складати всередину. Це зменшує кількість петель і ризик заплутування. Закріпіть перший кінець скотчем, щоб гірлянда не зісковзнула під час намотування.

Намотуйте щільно і рівномірно

Обмотуйте шнур навколо довгої сторони коробки — так витки будуть прямими та охайними. Кожна зайва петля підвищує ризик вузлів, тому робіть витки короткими та рівними. Наприкінці також закріпіть другий кінець стрічки.

Захищайте лампочки від пошкоджень

Щоб вогники не побилися під час зберігання, загорніть їх у цигарковий папір, м’яку тканину або плівку з бульбашками. Це особливо важливо для гірлянд із крихкими лампочками. Такий захист запобігає мікротріщинам і подовжує строк служби навіть найделікатніших лампочок.

Обирайте правильну тару

Для зберігання підійдуть:

пластикові контейнери;

міцні картонні коробки;

мішки для декору.

Важливо, щоб тара не стискала гірлянду й захищала від вологи.

Ми вже писали про те, як ефективно очистити дерева у холодний сезон.

Раніше пояснювали те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Детальніше розповідали про те, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.