Як обрати флеш-гірлянду - поради, режими, довжина та найкращі місця для декору

Будинок обвішаний гірляндами. Фото: iStockphoto

Флеш-гірлянди стрімко витісняють звичайні, адже створюють яскравий динамічний ефект і підходять для будь-якого декору. У грудні їх купують найчастіше через економність та виразне світло.

Новини.LIVE розповідає, як обрати флеш-гірлянду й де вона виглядатиме найкраще.

Чому флеш-гірлянди стали популярними

Флеш-гірлянди мають яскраві спалахи, які створюють об’ємний, "живий" святковий ефект. Вони працюють на LED-діодах, тому споживають мало електрики, не нагріваються й служать довше за класичні лампочки.

Переваги флеш-гірлянд

Економність та безпечність.

Різні режими мерехтіння.

Великий вибір кольорів і довжини.

Ефектніші у порівнянні зі звичайними гірляндами.

Як правильно вибрати флеш-гірлянду

Зверніть увагу на:

LED-тип лампочок — найекономніший і найнадійніший варіант.

Довжину: 5-10 м для маленької ялинки, 15-25 м для великої, 20-50 м — для кімнати чи фасаду.

Режими роботи: від плавного мерехтіння до яскравого "флешу".

Колір світла: теплий білий для затишку, холодний — для сучасного стилю, кольоровий — для дитячого декору.

Де флеш-гірлянди виглядають найкраще

На ялинці — спалахи додають глибини та об’єму.

На вікнах і дверях — віддзеркалення створює ефект святкового підсвічування.

Уздовж карнизів та полиць — м’яке мерехтіння прикрашає інтер’єр без перевантаження.

На стіні — можна формувати фігури чи написи.

На балконі або фасаді — головне обирати моделі з високим захистом від вологи та морозу.

