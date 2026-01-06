Як підживити смородину взимку по снігу: - простий спосіб для великого врожаю

Підживлення куща смородини. Фото: Shutterstock

Саме взимку смородина отримує живлення, яке формує майбутню зав’язь і силу куща. Якщо внести перевірену суміш прямо по снігу, рослина навесні швидко рушить у ріст і дасть більше ягід.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підживити смородину взимку для максимального врожаю.

Чому зимове підживлення діє найкраще

Під снігом ґрунт повільно працює, а тала вода рівномірно переносить поживні речовини до коріння. Завдяки цьому смородина отримує м’яке та глибоке живлення саме на початку росту. Крім того, поживні елементи не вимиваються й засвоюються поступово, що робить підживлення більш ефективним.

Які компоненти використовувати

Деревний попіл — дає калій, кальцій і фосфор, покращує структуру ґрунту та знижує кислотність.

Суперфосфат — зміцнює коріння та допомагає формувати квіткові бруньки.

Точні пропорції на 1 кущ

1 склянка (200 мл) деревного попелу

1 ст. л. гранульованого суперфосфату

Як внести підживлення

Рівномірно розсипте суміш по пристовбурному колу, відступивши 10-15 см від основи куща. Не перекопуйте — сніг сам перенесе поживні речовини в ґрунт. Якщо снігу мало, трохи притопчіть поверхню, щоб суміш не здув вітер.

