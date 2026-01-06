Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Підживіть смородину взимку — врожай здивує всіх

Підживіть смородину взимку — врожай здивує всіх

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 06:52
Як підживити смородину взимку по снігу: - простий спосіб для великого врожаю
Підживлення куща смородини. Фото: Shutterstock

Саме взимку смородина отримує живлення, яке формує майбутню зав’язь і силу куща. Якщо внести перевірену суміш прямо по снігу, рослина навесні швидко рушить у ріст і дасть більше ягід.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підживити смородину взимку для максимального врожаю.

Реклама
Читайте також:

Чому зимове підживлення діє найкраще

Під снігом ґрунт повільно працює, а тала вода рівномірно переносить поживні речовини до коріння. Завдяки цьому смородина отримує м’яке та глибоке живлення саме на початку росту. Крім того, поживні елементи не вимиваються й засвоюються поступово, що робить підживлення більш ефективним.

Які компоненти використовувати

  • Деревний попіл — дає калій, кальцій і фосфор, покращує структуру ґрунту та знижує кислотність.
  • Суперфосфат — зміцнює коріння та допомагає формувати квіткові бруньки.

Точні пропорції на 1 кущ

  • 1 склянка (200 мл) деревного попелу
  • 1 ст. л. гранульованого суперфосфату

Як внести підживлення

Рівномірно розсипте суміш по пристовбурному колу, відступивши 10-15 см від основи куща. Не перекопуйте — сніг сам перенесе поживні речовини в ґрунт. Якщо снігу мало, трохи притопчіть поверхню, щоб суміш не здув вітер.

Ми вже писали про те, який горщик шкодить грошовому дереву та як правильно обрати ємність.

Раніше пояснювали те, як легко перетворити звичайний мандарин на домашнє тропічне дерево.

Детальніше розповідали про те, як зберігати святкові вогники акуратно та без пошкоджень.

поради город сад смородина підживлення кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації