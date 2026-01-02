Як зробити добриво з бананових шкірок - настій, відвар, сушіння та способи застосування

Бананова шкірка на підлозі. Фото: iStockphoto

Бананові шкірки містять багато корисних мікроелементів, тому їх легко перетворити на цінне добриво для кімнатних рослин. Правильне застосування стимулює ріст і зміцнює листя.

Чому бананові шкірки корисні для рослин

У банановій шкірці містяться калій, кальцій, магній, азот та інші елементи, що покращують живлення рослин. Особливо корисно використовувати її для вазонів з великим гладеньким листям — протирання шкірочкою надає блиску й стимулює обмінні процеси.

Як приготувати настій для підживлення

Найпростіший спосіб — настоянка з бананової шкірки:

шкірку 1 банана залити 1 л води кімнатної температури;

залишити у темному місці на 2 дні;

перед поливом розбавити водою 1:1.

Якщо рослин багато, можна зробити настій у 2-3-літровій банці, збільшуючи кількість шкірок відповідно.

Банановий "чай" для швидкого підживлення

Шкірки можна заварити окропом, як чай. Після охолодження таким розчином поливають рослини. Цей спосіб зручний, коли потрібне швидке підживлення без тривалого настоювання. Такий "чай" особливо корисний для ослаблених вазонів, оскільки поживні речовини засвоюються рослинами майже одразу.

Як заготовити шкірки про запас

Якщо бананових шкірок назбиралося багато, їх можна:

висушити — зручно зберігати та використовувати для настоїв;

заморозити — після розморожування застосовувати за будь-якою схемою;

подрібнити на дрібні шматочки та додавати в ґрунт при пересадці.

Таке добриво повністю безпечне, натуральне та підходить більшості кімнатних рослин.

