Как сделать удобрение из банановых шкурок - настой, отвар, сушка и способы применения

Банановая кожура на полу. Фото: iStockphoto

Банановые кожуры содержат много полезных микроэлементов, поэтому их легко превратить в ценное удобрение для комнатных растений. Правильное применение стимулирует рост и укрепляет листья.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить банановые кожуры и использовать их максимально эффективно.

Реклама

Читайте также:

Почему банановые кожуры полезны для растений

В банановой кожуре содержатся калий, кальций, магний, азот и другие элементы, улучшающие питание растений. Особенно полезно использовать ее для вазонов с крупными гладкими листьями — протирание кожицей придает блеск и стимулирует обменные процессы.

Как приготовить настой для подкормки

Самый простой способ — настойка из банановой кожуры:

кожуру 1 банана залить 1 л воды комнатной температуры;

оставить в темном месте на 2 дня;

перед поливом разбавить водой 1:1.

Если растений много, можно сделать настой в 2-3-литровой банке, увеличивая количество кожуры соответственно.

Банановый "чай" для быстрой подкормки

Кожуру можно заварить кипятком, как чай. После остывания таким раствором поливают растения. Этот способ удобен, когда нужна быстрая подкормка без длительного настаивания. Такой "чай" особенно полезен для ослабленных вазонов, поскольку питательные вещества усваиваются растениями почти сразу.

Как заготовить кожуру впрок

Если банановых шкурок накопилось много, их можно:

высушить — удобно хранить и использовать для настоев;

заморозить — после размораживания применять по любой схеме;

измельчить на мелкие кусочки и добавлять в почву при пересадке.

Такое удобрение полностью безопасное, натуральное и подходит большинству комнатных растений.

Мы уже рассказывали о том, зачем перекапывать кусты зимой и как сделать это правильно.

Также ранее объясняли то, что стоит внести под озимый чеснок зимой для стабильного роста.

Подробнее мы рассказывали о том, какие удобрения стоит использовать зимой.