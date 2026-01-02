Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Удобрение из банановых шкурок — как использовать правильно

Удобрение из банановых шкурок — как использовать правильно

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 10:31
Как сделать удобрение из банановых шкурок - настой, отвар, сушка и способы применения
Банановая кожура на полу. Фото: iStockphoto

Банановые кожуры содержат много полезных микроэлементов, поэтому их легко превратить в ценное удобрение для комнатных растений. Правильное применение стимулирует рост и укрепляет листья.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить банановые кожуры и использовать их максимально эффективно.

Реклама
Читайте также:

Почему банановые кожуры полезны для растений

В банановой кожуре содержатся калий, кальций, магний, азот и другие элементы, улучшающие питание растений. Особенно полезно использовать ее для вазонов с крупными гладкими листьями — протирание кожицей придает блеск и стимулирует обменные процессы.

Как приготовить настой для подкормки

Самый простой способ — настойка из банановой кожуры:

  • кожуру 1 банана залить 1 л воды комнатной температуры;
  • оставить в темном месте на 2 дня;
  • перед поливом разбавить водой 1:1.

Если растений много, можно сделать настой в 2-3-литровой банке, увеличивая количество кожуры соответственно.

Банановый "чай" для быстрой подкормки

Кожуру можно заварить кипятком, как чай. После остывания таким раствором поливают растения. Этот способ удобен, когда нужна быстрая подкормка без длительного настаивания. Такой "чай" особенно полезен для ослабленных вазонов, поскольку питательные вещества усваиваются растениями почти сразу.

Как заготовить кожуру впрок

Если банановых шкурок накопилось много, их можно:

  • высушить — удобно хранить и использовать для настоев;
  • заморозить — после размораживания применять по любой схеме;
  • измельчить на мелкие кусочки и добавлять в почву при пересадке.

Такое удобрение полностью безопасное, натуральное и подходит большинству комнатных растений.

Мы уже рассказывали о том, зачем перекапывать кусты зимой и как сделать это правильно.

Также ранее объясняли то, что стоит внести под озимый чеснок зимой для стабильного роста.

Подробнее мы рассказывали о том, какие удобрения стоит использовать зимой.

растения удобрения советы эффективные способы банан
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации