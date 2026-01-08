Чим підживити герань у січні - найкращі добрива для зимового цвітіння

Дівчина доглядає герань. Фото: Pinterest

У січні герань закладає майбутні бутони, тому правильне зимове підживлення допомагає їй раніше зацвісти та зберегти силу. Важливо використовувати м’які стимулятори без перевантаження рослини.

Новини.LIVE розповідає, які підживлення допомагають герані зацвісти раніше.

Найкращі підживлення для герані в січні

Деревний попіл. 1 ч. л. на літр води раз на 3-4 тижні — джерело калію та фосфору для формування бутонів.

Йодована вода. 1 крапля на літр, полив лише по краю горщика раз на місяць для зміцнення імунітету.

Дріжджовий настій. Слабка концентрація активізує ґрунтову мікрофлору без ризику переростання листя.

Калійно-фосфорні добрива. Підходять узимку, бо не містять надлишку азоту.

Чому підживлення потрібне саме взимку

У січні рослина працює повільніше, але їй все одно потрібні мікродози поживних речовин. Вони підтримують кореневу систему, не дають герані ослабнути та сприяють ранньому закладанню бутонів, які розкриються вже навесні.

Як правильно підживлювати герань узимку

Підживлення вносять лише по злегка зволоженому ґрунту, щоб не обпалити коріння. Дозування зменшують, а інтервали збільшують, бо у холодний сезон рослина чутливіша до надлишку мінералів.

Що ще потрібно для раннього цвітіння

Герань добре реагує на додаткове світло, помірний полив і стабільну температуру без протягів. Правильний зимовий догляд допомагає рослині "прокинутися" раніше та зацвісти значно швидше ніж зазвичай.

