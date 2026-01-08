Видео
Україна
Видео

Подкормите герань в январе — и она зацветет вдвое быстрее

Подкормите герань в январе — и она зацветет вдвое быстрее

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 16:55
Чем подкормить герань в январе - лучшие удобрения для зимнего цветения
Девушка ухаживает за геранью. Фото: Pinterest

В январе герань закладывает будущие бутоны, поэтому правильная зимняя подкормка помогает ей раньше зацвести и сохранить силу. Важно использовать мягкие стимуляторы без перегрузки растения.

Новини.LIVE рассказывает, какие подкормки помогают герани зацвести раньше.

Читайте также:

Лучшие подкормки для герани в январе

  • Древесная зола. 1 ч. л. на литр воды раз в 3-4 недели — источник калия и фосфора для формирования бутонов.
  • Йодированная вода. 1 капля на литр, полив только по краю горшка раз в месяц для укрепления иммунитета.
  • Дрожжевой настой. Слабая концентрация активизирует почвенную микрофлору без риска перерастания листьев.
  • Калийно-фосфорные удобрения. Подходят зимой, так как не содержат избытка азота.

Почему подкормка нужна именно зимой

В январе растение работает медленнее, но ему все равно нужны микродозы питательных веществ. Они поддерживают корневую систему, не дают герани ослабнуть и способствуют ранней закладке бутонов, которые раскроются уже весной.

Как правильно подкармливать герань зимой

Подкормки вносят лишь по слегка увлажненной почве, чтобы не обжечь корни. Дозировку уменьшают, а интервалы увеличивают, потому что в холодный сезон растение более чувствительно к избытку минералов.

Что еще нужно для раннего цветения

Герань хорошо реагирует на дополнительный свет, умеренный полив и стабильную температуру без сквозняков. Правильный зимний уход помогает растению "проснуться" раньше и зацвести значительно быстрее обычного.

Мы уже рассказывали о том, как правильно утеплить окна и какие способы работают лучше всего.

Также ранее объясняли то, какие дрова выбрать для стабильного и эффективного отопления.

Подробнее мы рассказывали о том, как простой раствор помогает сохранить хвою зеленой надолго.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
