Чем подкормить герань в январе - лучшие удобрения для зимнего цветения

В январе герань закладывает будущие бутоны, поэтому правильная зимняя подкормка помогает ей раньше зацвести и сохранить силу. Важно использовать мягкие стимуляторы без перегрузки растения.

Новини.LIVE рассказывает, какие подкормки помогают герани зацвести раньше.

Лучшие подкормки для герани в январе

Древесная зола. 1 ч. л. на литр воды раз в 3-4 недели — источник калия и фосфора для формирования бутонов.

Йодированная вода. 1 капля на литр, полив только по краю горшка раз в месяц для укрепления иммунитета.

Дрожжевой настой. Слабая концентрация активизирует почвенную микрофлору без риска перерастания листьев.

Калийно-фосфорные удобрения. Подходят зимой, так как не содержат избытка азота.

Почему подкормка нужна именно зимой

В январе растение работает медленнее, но ему все равно нужны микродозы питательных веществ. Они поддерживают корневую систему, не дают герани ослабнуть и способствуют ранней закладке бутонов, которые раскроются уже весной.

Как правильно подкармливать герань зимой

Подкормки вносят лишь по слегка увлажненной почве, чтобы не обжечь корни. Дозировку уменьшают, а интервалы увеличивают, потому что в холодный сезон растение более чувствительно к избытку минералов.

Что еще нужно для раннего цветения

Герань хорошо реагирует на дополнительный свет, умеренный полив и стабильную температуру без сквозняков. Правильный зимний уход помогает растению "проснуться" раньше и зацвести значительно быстрее обычного.

