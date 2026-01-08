Чем подкормить герань в январе - лучшие удобрения для зимнего цветения

Подкормите герань в январе — и она зацветет вдвое быстрее
В январе герань закладывает будущие бутоны, поэтому правильная зимняя подкормка помогает ей раньше зацвести и сохранить силу. Важно использовать мягкие стимуляторы без перегрузки растения.
Новини.LIVE рассказывает, какие подкормки помогают герани зацвести раньше.
Лучшие подкормки для герани в январе
- Древесная зола. 1 ч. л. на литр воды раз в 3-4 недели — источник калия и фосфора для формирования бутонов.
- Йодированная вода. 1 капля на литр, полив только по краю горшка раз в месяц для укрепления иммунитета.
- Дрожжевой настой. Слабая концентрация активизирует почвенную микрофлору без риска перерастания листьев.
- Калийно-фосфорные удобрения. Подходят зимой, так как не содержат избытка азота.
Почему подкормка нужна именно зимой
В январе растение работает медленнее, но ему все равно нужны микродозы питательных веществ. Они поддерживают корневую систему, не дают герани ослабнуть и способствуют ранней закладке бутонов, которые раскроются уже весной.
Как правильно подкармливать герань зимой
Подкормки вносят лишь по слегка увлажненной почве, чтобы не обжечь корни. Дозировку уменьшают, а интервалы увеличивают, потому что в холодный сезон растение более чувствительно к избытку минералов.
Что еще нужно для раннего цветения
Герань хорошо реагирует на дополнительный свет, умеренный полив и стабильную температуру без сквозняков. Правильный зимний уход помогает растению "проснуться" раньше и зацвести значительно быстрее обычного.
