Натуральное удобрение из трех ингредиентов - как удвоить урожай помидоров без химии

Огородники назвали простое натуральное удобрение из трех ингредиентов, которое делает помидоры сладкими, крепкими и дает обильные завязи. Формула работает без химии и подходит для любой почвы.

Новини.LIVE рассказывает, какое удобрение лучше всего подходит для помидоров.

Почему это удобрение работает так эффективно

Такая подкормка дает комплексный эффект и заменяет магазинные стимуляторы роста. В состав входят:

древесная зола — делает помидоры сладкими и насыщенными;

сыворотка или молоко — укрепляет растение, создает защитную пленку на листьях;

йод — ускоряет цветение, обеззараживает почву и помогает плодам быстрее созревать.

Вместе эти компоненты повышают иммунитет растения и стимулируют активное плодоношение.

Как приготовить природную подкормку

На 10 л воды возьмите: 1 л просеянной золы, 1 л сыворотки и 15 капель йода. Смесь перемешайте и оставьте на несколько часов, чтобы зола отдала полезные минералы. Раствор получается универсальным и готовым к использованию.

Как правильно вносить удобрение

Применять его можно двумя способами:

полив под корень — по влажной почве, примерно 0,5 л под куст;

опрыскивание по листу — ускоряет действие и помогает удержать завязь.

Подкормки стоит начинать через две недели после высадки рассады в открытый грунт и повторять каждые 10-14 дней.

