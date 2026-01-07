Натуральное удобрение из трех ингредиентов - как удвоить урожай помидоров без химии

Три ингредиента — и урожай помидоров увеличится вдвое
Огородники назвали простое натуральное удобрение из трех ингредиентов, которое делает помидоры сладкими, крепкими и дает обильные завязи. Формула работает без химии и подходит для любой почвы.
Новини.LIVE рассказывает, какое удобрение лучше всего подходит для помидоров.
Почему это удобрение работает так эффективно
Такая подкормка дает комплексный эффект и заменяет магазинные стимуляторы роста. В состав входят:
- древесная зола — делает помидоры сладкими и насыщенными;
- сыворотка или молоко — укрепляет растение, создает защитную пленку на листьях;
- йод — ускоряет цветение, обеззараживает почву и помогает плодам быстрее созревать.
Вместе эти компоненты повышают иммунитет растения и стимулируют активное плодоношение.
Как приготовить природную подкормку
На 10 л воды возьмите: 1 л просеянной золы, 1 л сыворотки и 15 капель йода. Смесь перемешайте и оставьте на несколько часов, чтобы зола отдала полезные минералы. Раствор получается универсальным и готовым к использованию.
Как правильно вносить удобрение
Применять его можно двумя способами:
- полив под корень — по влажной почве, примерно 0,5 л под куст;
- опрыскивание по листу — ускоряет действие и помогает удержать завязь.
Подкормки стоит начинать через две недели после высадки рассады в открытый грунт и повторять каждые 10-14 дней.
