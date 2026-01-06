Как защитить огород от птиц зимой - компакт-диски для отпугивания и сохранения посевов

Птицы зимой на огороде. Фото: iStockphoto

Зимой птицы активно ищут пищу и могут повредить зимние посевы и молодые культуры. Простой способ защиты — подвесить обычные компакт-диски, которые эффективно отпугивают пернатых.

Новини.LIVE объясняет, как правильно использовать диски, чтобы сохранить будущий урожай.

Почему птицы опасны для огорода зимой

В холодный сезон пернатые находятся в постоянном поиске пищи и легко выклевывают зимние посевы — салат, капусту, лук, зелень. Именно зимой многие огородники начинают ранние посевы, поэтому посевы особенно уязвимы.

Как компакт-диски отпугивают птиц

Диски вращаются на ветру.

Создают яркие блики, которые пугают пернатых.

Блестящая поверхность работает независимо от погоды.

Чтобы эффект был максимальным, диски нужно развешивать так, чтобы они свободно двигались и отражали свет под разными углами.

Правила развешивания дисков

Закрепляйте их на нитке или проволоке, чтобы они могли свободно крутиться.

Перемещайте диски время от времени — птицы могут привыкнуть к статичным предметам.

Размещайте их над зимними посадками или вдоль грядок.

Дополнительные способы защиты

Чтобы птицы не искали пищу именно на грядках, можно обустроить для них кормушку с фруктами, орехами, семенами или изюмом. Чучела зимой работают хуже — одежда намокает, мерзнет и перестает двигаться, поэтому диски являются более надежным вариантом.

