Как защитить огород от птиц зимой - компакт-диски для отпугивания и сохранения посевов

Простой трюк с дисками — как защитить огород от птиц зимой
Зимой птицы активно ищут пищу и могут повредить зимние посевы и молодые культуры. Простой способ защиты — подвесить обычные компакт-диски, которые эффективно отпугивают пернатых.
Новини.LIVE объясняет, как правильно использовать диски, чтобы сохранить будущий урожай.
Почему птицы опасны для огорода зимой
В холодный сезон пернатые находятся в постоянном поиске пищи и легко выклевывают зимние посевы — салат, капусту, лук, зелень. Именно зимой многие огородники начинают ранние посевы, поэтому посевы особенно уязвимы.
Как компакт-диски отпугивают птиц
- Диски вращаются на ветру.
- Создают яркие блики, которые пугают пернатых.
- Блестящая поверхность работает независимо от погоды.
Чтобы эффект был максимальным, диски нужно развешивать так, чтобы они свободно двигались и отражали свет под разными углами.
Правила развешивания дисков
- Закрепляйте их на нитке или проволоке, чтобы они могли свободно крутиться.
- Перемещайте диски время от времени — птицы могут привыкнуть к статичным предметам.
- Размещайте их над зимними посадками или вдоль грядок.
Дополнительные способы защиты
Чтобы птицы не искали пищу именно на грядках, можно обустроить для них кормушку с фруктами, орехами, семенами или изюмом. Чучела зимой работают хуже — одежда намокает, мерзнет и перестает двигаться, поэтому диски являются более надежным вариантом.
