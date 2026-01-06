Видео
Видео

Простой трюк с дисками — как защитить огород от птиц зимой

Дата публикации 6 января 2026 05:03
Как защитить огород от птиц зимой - компакт-диски для отпугивания и сохранения посевов
Птицы зимой на огороде. Фото: iStockphoto

Зимой птицы активно ищут пищу и могут повредить зимние посевы и молодые культуры. Простой способ защиты — подвесить обычные компакт-диски, которые эффективно отпугивают пернатых.

Новини.LIVE объясняет, как правильно использовать диски, чтобы сохранить будущий урожай.

Почему птицы опасны для огорода зимой

В холодный сезон пернатые находятся в постоянном поиске пищи и легко выклевывают зимние посевы — салат, капусту, лук, зелень. Именно зимой многие огородники начинают ранние посевы, поэтому посевы особенно уязвимы.

Как компакт-диски отпугивают птиц

  • Диски вращаются на ветру.
  • Создают яркие блики, которые пугают пернатых.
  • Блестящая поверхность работает независимо от погоды.

Чтобы эффект был максимальным, диски нужно развешивать так, чтобы они свободно двигались и отражали свет под разными углами.

Правила развешивания дисков

  • Закрепляйте их на нитке или проволоке, чтобы они могли свободно крутиться.
  • Перемещайте диски время от времени — птицы могут привыкнуть к статичным предметам.
  • Размещайте их над зимними посадками или вдоль грядок.

Дополнительные способы защиты

Чтобы птицы не искали пищу именно на грядках, можно обустроить для них кормушку с фруктами, орехами, семенами или изюмом. Чучела зимой работают хуже — одежда намокает, мерзнет и перестает двигаться, поэтому диски являются более надежным вариантом.

птицы зима советы огород эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
