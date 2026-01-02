Как защитить озимый чеснок от гниения зимой - речной песок, норма внесения и советы

Чеснок не загниет зимой — речной песок спасает грядку
Озимый чеснок часто загнивает зимой из-за избытка влаги и перепадов температур, но простой природный материал полностью устраняет риск. Опытные огородники используют речной песок.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно применять песок, чтобы чеснок пережил зиму без потерь.
Почему озимый чеснок загнивает зимой
Даже выносливый озимый чеснок может портиться под снегом, если почва слишком плотная или сохраняет влагу. Оттепели, перепады температур и слабая аэрация приводят к тому, что зубчики начинают преть. Чтобы этого избежать, огородники применяют проверенный способ, который работает лучше минеральных подкормок.
Речной песок — простое средство против гниения
Песок прекрасно пропускает воду, не дает ей застаиваться и делает почву рыхлой и воздухопроницаемой. Благодаря этому чеснок не контактирует с избыточной влагой, а риск гниения практически исчезает. Материал также создает естественный барьер против грибковых спор и инфекций, уменьшая риск поражения посадок.
Дополнительная защита от морозов
Песок быстро прогревается днем и медленнее остывает ночью, поэтому он стабилизирует температуру вокруг чеснока. Это уменьшает стресс для растения во время резких похолоданий и оттепелей, что особенно важно в нестабильные зимние периоды.
Как правильно посыпать грядку
Перед первым снегом достаточно равномерно рассыпать по грядке 2 горсти речного песка на каждый метр. Слой должен быть тонким — 1-1,5 см, чтобы не создавать чрезмерного давления после дождя. Для усиленной защиты можно добавить немного сухой горчицы — она отпугивает вредителей.
