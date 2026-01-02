Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Чеснок не загниет зимой — речной песок спасает грядку

Чеснок не загниет зимой — речной песок спасает грядку

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 19:58
Как защитить озимый чеснок от гниения зимой - речной песок, норма внесения и советы
Грядка чеснока под снегом. Фото: iStockphoto

Озимый чеснок часто загнивает зимой из-за избытка влаги и перепадов температур, но простой природный материал полностью устраняет риск. Опытные огородники используют речной песок.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно применять песок, чтобы чеснок пережил зиму без потерь.

Реклама
Читайте также:

Почему озимый чеснок загнивает зимой

Даже выносливый озимый чеснок может портиться под снегом, если почва слишком плотная или сохраняет влагу. Оттепели, перепады температур и слабая аэрация приводят к тому, что зубчики начинают преть. Чтобы этого избежать, огородники применяют проверенный способ, который работает лучше минеральных подкормок.

Речной песок — простое средство против гниения

Песок прекрасно пропускает воду, не дает ей застаиваться и делает почву рыхлой и воздухопроницаемой. Благодаря этому чеснок не контактирует с избыточной влагой, а риск гниения практически исчезает. Материал также создает естественный барьер против грибковых спор и инфекций, уменьшая риск поражения посадок.

Дополнительная защита от морозов

Песок быстро прогревается днем и медленнее остывает ночью, поэтому он стабилизирует температуру вокруг чеснока. Это уменьшает стресс для растения во время резких похолоданий и оттепелей, что особенно важно в нестабильные зимние периоды.

Как правильно посыпать грядку

Перед первым снегом достаточно равномерно рассыпать по грядке 2 горсти речного песка на каждый метр. Слой должен быть тонким — 1-1,5 см, чтобы не создавать чрезмерного давления после дождя. Для усиленной защиты можно добавить немного сухой горчицы — она отпугивает вредителей.

Мы объясняли то, какой раствор помогает земле стать плодороднее к весне.

Также рассказывали о том, что стоит внести под озимый чеснок зимой для стабильного роста.

Ранее сообщалось о том, какое средство помогает орхидее образовать новые цветоносы значительно быстрее.

зима советы огород сад чеснок защита
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации