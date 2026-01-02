Як захистити озимий часник від гниття взимку - річковий пісок, норма внесення та поради

Грядка часнику під снігом. Фото: iStockphoto

Озимий часник часто загниває взимку через надлишок вологи та перепади температур, але простий природний матеріал повністю усуває ризик. Досвідчені городники використовують річковий пісок.

Новини.LIVE розповідає, як правильно застосовувати пісок, щоб часник пережив зиму без втрат.

Чому озимий часник загниває взимку

Навіть витривалий озимий часник може псуватися під снігом, якщо ґрунт занадто щільний або зберігає вологу. Відлиги, перепади температур і слабка аерація призводять до того, що зубчики починають пріти. Щоб цього уникнути, городники застосовують перевірений спосіб, який працює краще за мінеральні підживлення.

Річковий пісок – простий засіб проти гниття

Пісок чудово пропускає воду, не дає їй застоюватися та робить ґрунт пухким і повітропроникним. Завдяки цьому часник не контактує з надмірною вологою, а ризик гниття практично зникає. Матеріал також створює природний бар’єр проти грибкових спор і інфекцій, зменшуючи ризик ураження посадок.

Додатковий захист від морозів

Пісок швидко прогрівається вдень і повільніше остигає вночі, тож він стабілізує температуру навколо часнику. Це зменшує стрес для рослини під час різких похолодань і відлиг, що особливо важливо в нестабільні зимові періоди.

Як правильно посипати грядку

Перед першим снігом достатньо рівномірно розсипати по грядці 2 жмені річкового піску на кожен метр. Шар має бути тонким — 1-1,5 см, щоб не створювати надмірного тиску після дощу. Для посиленого захисту можна додати трохи сухої гірчиці — вона відлякує шкідників.

