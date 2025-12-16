Що робити, якщо картопля проростає - як зупинити ріст і зберегти врожай

Проросла картопля — що робити, щоб вона не зіпсувалася
Проростання картоплі взимку - поширена проблема, особливо в теплих і вологих підвалах. Якщо вчасно втрутитися, ріст паростків можна зупинити й зберегти бульби свіжими аж до літа.
Новини.LIVE розповідає, що робити, якщо картопля почала проростати.
Чому картопля починає проростати
Проростання картоплі зазвичай спричиняють тепло та підвищена вологість у підвалі чи коморі. У таких умовах бульби "прокидаються" раніше часу, втрачають вологу й починають накопичувати соланін, що робить продукт непридатним для споживання.
Чому не можна зволікати
Навіть невеликі паростки сигналізують про початок псування. Вони витягують поживні речовини з бульби, через що картопля стає м’якою, швидше гниє та псується. Якщо не втрутитися вчасно, врожай можна втратити повністю.
Один простий спосіб зупинити проростання
Щойно помітили перші паростки, дійте одразу:
- переберіть картоплю;
- бульби з великими паростками приберіть;
- дрібні паростки акуратно зріжте;
- пересипте картоплю сухою золою.
Зола добре вбирає вологу й пригальмовує проростання.
Як зберегти картоплю до літа
Після обробки картоплю варто тримати в максимально прохолодному місці. Якщо температура не знижується, ящики повертають у підвал і регулярно перевіряють стан бульб. За теплої зими пересипання золою повторюють кілька разів — це допомагає зберегти картоплю свіжою до літа.
