Що робити, якщо картопля проростає - як зупинити ріст і зберегти врожай

Проростання картоплі взимку - поширена проблема, особливо в теплих і вологих підвалах. Якщо вчасно втрутитися, ріст паростків можна зупинити й зберегти бульби свіжими аж до літа.

Чому картопля починає проростати

Проростання картоплі зазвичай спричиняють тепло та підвищена вологість у підвалі чи коморі. У таких умовах бульби "прокидаються" раніше часу, втрачають вологу й починають накопичувати соланін, що робить продукт непридатним для споживання.

Чому не можна зволікати

Навіть невеликі паростки сигналізують про початок псування. Вони витягують поживні речовини з бульби, через що картопля стає м’якою, швидше гниє та псується. Якщо не втрутитися вчасно, врожай можна втратити повністю.

Один простий спосіб зупинити проростання

Щойно помітили перші паростки, дійте одразу:

переберіть картоплю;

бульби з великими паростками приберіть;

дрібні паростки акуратно зріжте;

пересипте картоплю сухою золою.

Зола добре вбирає вологу й пригальмовує проростання.

Як зберегти картоплю до літа

Після обробки картоплю варто тримати в максимально прохолодному місці. Якщо температура не знижується, ящики повертають у підвал і регулярно перевіряють стан бульб. За теплої зими пересипання золою повторюють кілька разів — це допомагає зберегти картоплю свіжою до літа.

