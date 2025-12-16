Відео
Головна Дім та город Проросла картопля — що робити, щоб вона не зіпсувалася

Проросла картопля — що робити, щоб вона не зіпсувалася

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 22:33
Що робити, якщо картопля проростає - як зупинити ріст і зберегти врожай
Картопля в ящику. Фото: Freepik

Проростання картоплі взимку - поширена проблема, особливо в теплих і вологих підвалах. Якщо вчасно втрутитися, ріст паростків можна зупинити й зберегти бульби свіжими аж до літа.

Новини.LIVE розповідає, що робити, якщо картопля почала проростати.

Чому картопля починає проростати

Проростання картоплі зазвичай спричиняють тепло та підвищена вологість у підвалі чи коморі. У таких умовах бульби "прокидаються" раніше часу, втрачають вологу й починають накопичувати соланін, що робить продукт непридатним для споживання.

Чому не можна зволікати

Навіть невеликі паростки сигналізують про початок псування. Вони витягують поживні речовини з бульби, через що картопля стає м’якою, швидше гниє та псується. Якщо не втрутитися вчасно, врожай можна втратити повністю.

Один простий спосіб зупинити проростання

Щойно помітили перші паростки, дійте одразу:

  • переберіть картоплю;
  • бульби з великими паростками приберіть;
  • дрібні паростки акуратно зріжте;
  • пересипте картоплю сухою золою.

Зола добре вбирає вологу й пригальмовує проростання.

Як зберегти картоплю до літа

Після обробки картоплю варто тримати в максимально прохолодному місці. Якщо температура не знижується, ящики повертають у підвал і регулярно перевіряють стан бульб. За теплої зими пересипання золою повторюють кілька разів — це допомагає зберегти картоплю свіжою до літа.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
