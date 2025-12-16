Что делать, если картофель прорастает - как остановить рост и сохранить урожай

Картофель в ящике. Фото: Freepik

Прорастание картофеля зимой - распространенная проблема, особенно в теплых и влажных подвалах. Если вовремя вмешаться, рост рост ростков можно остановить и сохранить клубни свежими вплоть до лета.

Новини.LIVE рассказывает, что делать, если картофель начал прорастать.

Почему картофель начинает прорастать

Прорастание картофеля обычно вызывают тепло и повышенная влажность в подвале или кладовке. В таких условиях клубни "просыпаются" раньше времени, теряют влагу и начинают накапливать соланин, что делает продукт непригодным для потребления.

Почему нельзя медлить

Даже небольшие ростки сигнализируют о начале порчи. Они вытягивают питательные вещества из клубня, из-за чего картофель становится мягким, быстрее гниет и портится. Если не вмешаться вовремя, урожай можно потерять полностью.

Один простой способ остановить прорастание

Как только заметили первые ростки, действуйте сразу:

переберите картофель;

клубни с крупными ростками уберите;

мелкие ростки аккуратно срежьте;

пересыпьте картофель сухой золой.

Зола хорошо впитывает влагу и притормаживает прорастание.

Как сохранить картофель до лета

После обработки картофель следует держать в максимально прохладном месте. Если температура не снижается, ящики возвращают в подвал и регулярно проверяют состояние клубней. При теплой зиме пересыпку золой повторяют несколько раз — это помогает сохранить картофель свежим до лета.

