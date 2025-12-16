Что делать, если картофель прорастает - как остановить рост и сохранить урожай

Проросший картофель — что делать, чтобы он не испортился
Прорастание картофеля зимой - распространенная проблема, особенно в теплых и влажных подвалах. Если вовремя вмешаться, рост рост ростков можно остановить и сохранить клубни свежими вплоть до лета.
Новини.LIVE рассказывает, что делать, если картофель начал прорастать.
Почему картофель начинает прорастать
Прорастание картофеля обычно вызывают тепло и повышенная влажность в подвале или кладовке. В таких условиях клубни "просыпаются" раньше времени, теряют влагу и начинают накапливать соланин, что делает продукт непригодным для потребления.
Почему нельзя медлить
Даже небольшие ростки сигнализируют о начале порчи. Они вытягивают питательные вещества из клубня, из-за чего картофель становится мягким, быстрее гниет и портится. Если не вмешаться вовремя, урожай можно потерять полностью.
Один простой способ остановить прорастание
Как только заметили первые ростки, действуйте сразу:
- переберите картофель;
- клубни с крупными ростками уберите;
- мелкие ростки аккуратно срежьте;
- пересыпьте картофель сухой золой.
Зола хорошо впитывает влагу и притормаживает прорастание.
Как сохранить картофель до лета
После обработки картофель следует держать в максимально прохладном месте. Если температура не снижается, ящики возвращают в подвал и регулярно проверяют состояние клубней. При теплой зиме пересыпку золой повторяют несколько раз — это помогает сохранить картофель свежим до лета.
Мы уже писали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.
Ранее объясняли то, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.
Подробнее рассказывали о том, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.
Читайте Новини.LIVE!