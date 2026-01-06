Відео
Простий трюк із дисками — як захистити город від птахів узимку

Простий трюк із дисками — як захистити город від птахів узимку

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 05:03
Як захистити город від птахів узимку - компакт-диски для відлякування та збереження посівів
Птахи взимку на городі. Фото: iStockphoto

Взимку птахи активно шукають їжу й можуть пошкодити зимові посіви та молоді культури. Простий спосіб захисту — підвісити звичайні компакт-диски, які ефективно відлякують пернатих.

Новини.LIVE пояснює, як правильно використовувати диски, щоб зберегти майбутній урожай.

Читайте також:

Чому птахи небезпечні для городу взимку

У холодний сезон пернаті перебувають у постійному пошуку їжі та легко викльовують зимові посіви — салат, капусту, цибулю, зелень. Саме взимку багато городників починають ранні висіви, тому посіви особливо вразливі.

Як компакт-диски відлякують птахів

  • Диски обертаються на вітрі.
  • Створюють яскраві відблиски, які лякають пернатих.
  • Блискуча поверхня працює незалежно від погоди.

Щоб ефект був максимальним, диски потрібно розвішувати так, щоб вони вільно рухалися й відбивали світло під різними кутами.

Правила розвішування дисків

  • Закріплюйте їх на нитці чи дроті, щоб вони могли вільно крутитися.
  • Переміщайте диски час від часу — птахи можуть звикнути до статичних предметів.
  • Розміщуйте їх над зимовими посадками або вздовж грядок.

Додаткові способи захисту

Щоб птахи не шукали їжу саме на грядках, можна облаштувати для них годівничку з фруктами, горіхами, насінням чи родзинками. Опудала взимку працюють гірше — одяг намокає, мерзне й перестає рухатися, тому диски є більш надійним варіантом.

птиці зима поради город ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
