Як захистити город від птахів узимку - компакт-диски для відлякування та збереження посівів

Птахи взимку на городі. Фото: iStockphoto

Взимку птахи активно шукають їжу й можуть пошкодити зимові посіви та молоді культури. Простий спосіб захисту — підвісити звичайні компакт-диски, які ефективно відлякують пернатих.

Новини.LIVE пояснює, як правильно використовувати диски, щоб зберегти майбутній урожай.

Чому птахи небезпечні для городу взимку

У холодний сезон пернаті перебувають у постійному пошуку їжі та легко викльовують зимові посіви — салат, капусту, цибулю, зелень. Саме взимку багато городників починають ранні висіви, тому посіви особливо вразливі.

Як компакт-диски відлякують птахів

Диски обертаються на вітрі.

Створюють яскраві відблиски, які лякають пернатих.

Блискуча поверхня працює незалежно від погоди.

Щоб ефект був максимальним, диски потрібно розвішувати так, щоб вони вільно рухалися й відбивали світло під різними кутами.

Правила розвішування дисків

Закріплюйте їх на нитці чи дроті, щоб вони могли вільно крутитися.

Переміщайте диски час від часу — птахи можуть звикнути до статичних предметів.

Розміщуйте їх над зимовими посадками або вздовж грядок.

Додаткові способи захисту

Щоб птахи не шукали їжу саме на грядках, можна облаштувати для них годівничку з фруктами, горіхами, насінням чи родзинками. Опудала взимку працюють гірше — одяг намокає, мерзне й перестає рухатися, тому диски є більш надійним варіантом.

