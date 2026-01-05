Які квіти не можна садити на дачі - список небезпечних та токсичних рослин

Жінка тримає квіти в горщиках. Фото: Freepik

На присадибних ділянках часто висаджують декоративні квіти, не знаючи про їхню реальну токсичність. Деякі рослини можуть бути небезпечними для людей і тварин, навіть при мінімальному контакті.

Новини.LIVE пояснює, які квіти краще не садити на дачі та чому їх варто уникати.

Конвалія

Білосніжні квіти приховують токсичний сік, який викликає опіки та сильну алергію. Особливо небезпечні червоні ягоди з конвалотоксином, здатним впливати на серце та нервову систему. Цю рослину краще не висаджувати там, де гуляють діти чи домашні тварини.

Жовтець їдкий

Усі частини рослини містять протоанемонін — речовину, що викликає опіки та подразнення слизових. Потрапляння всередину може спричинити серйозну інтоксикацію. Жовтець швидко розростається, тому здатен отруювати і ґрунт, і сусідні квіти.

Наперстянка

Ефектна квітка містить глікозиди, які різко впливають на серцевий ритм. Навіть невелика доза здатна спричинити тяжке отруєння. Біля будинку та місць відпочинку такі рослини краще не висаджувати зовсім.

Вовче лико

Отруйні ягоди та пилок цієї червонокнижної рослини небезпечні навіть при легкому контакті. Запах квітів викликає головний біль, а потрапляння пилку в очі — сильне подразнення. Висадка вовчого лика на ділянці створює ризик для всіх мешканців.

Рицина

Приваблює декоративним листям, але її насіння містить смертельно небезпечний рицин. Потрапляння всередину може викликати ураження печінки та нирок. Навіть випадковий контакт із насінням може бути небезпечним.

