Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Красиві, але небезпечні — квіти, які не варто садити на дачі

Красиві, але небезпечні — квіти, які не варто садити на дачі

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 17:00
Які квіти не можна садити на дачі - список небезпечних та токсичних рослин
Жінка тримає квіти в горщиках. Фото: Freepik

На присадибних ділянках часто висаджують декоративні квіти, не знаючи про їхню реальну токсичність. Деякі рослини можуть бути небезпечними для людей і тварин, навіть при мінімальному контакті.

Новини.LIVE пояснює, які квіти краще не садити на дачі та чому їх варто уникати.

Реклама
Читайте також:

Конвалія

Білосніжні квіти приховують токсичний сік, який викликає опіки та сильну алергію. Особливо небезпечні червоні ягоди з конвалотоксином, здатним впливати на серце та нервову систему. Цю рослину краще не висаджувати там, де гуляють діти чи домашні тварини.

Жовтець їдкий

Усі частини рослини містять протоанемонін — речовину, що викликає опіки та подразнення слизових. Потрапляння всередину може спричинити серйозну інтоксикацію. Жовтець швидко розростається, тому здатен отруювати і ґрунт, і сусідні квіти.

Наперстянка

Ефектна квітка містить глікозиди, які різко впливають на серцевий ритм. Навіть невелика доза здатна спричинити тяжке отруєння. Біля будинку та місць відпочинку такі рослини краще не висаджувати зовсім.

Вовче лико

Отруйні ягоди та пилок цієї червонокнижної рослини небезпечні навіть при легкому контакті. Запах квітів викликає головний біль, а потрапляння пилку в очі — сильне подразнення. Висадка вовчого лика на ділянці створює ризик для всіх мешканців.

Рицина

Приваблює декоративним листям, але її насіння містить смертельно небезпечний рицин. Потрапляння всередину може викликати ураження печінки та нирок. Навіть випадковий контакт із насінням може бути небезпечним.

Ми вже писали про те, який вплив має ялинка на ділянку та які норми потрібно знати.

Раніше повідомлялося про те, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.

Також ми пояснювали те, який сорт перцю дає найстабільніший урожай.

рослини квіти поради сад дача
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації