Какие цветы нельзя сажать на даче - список опасных и токсичных растений

Женщина держит цветы в горшках. Фото: Freepik

На приусадебных участках часто высаживают декоративные цветы, не зная об их реальной токсичности. Некоторые растения могут быть опасными для людей и животных, даже при минимальном контакте.

Новини.LIVE объясняет, какие цветы лучше не сажать на даче и почему их стоит избегать.

Реклама

Читайте также:

Ландыш

Белоснежные цветы скрывают токсичный сок, который вызывает ожоги и сильную аллергию. Особенно опасны красные ягоды с конвалотоксином, способным влиять на сердце и нервную систему. Это растение лучше не высаживать там, где гуляют дети или домашние животные.

Лютик едкий

Все части растения содержат протоанемонин — вещество, вызывающее ожоги и раздражение слизистых. Попадание внутрь может вызвать серьезную интоксикацию. Лютик быстро разрастается, поэтому способен отравлять и почву, и соседние цветы.

Наперстянка

Эффектный цветок содержит гликозиды, которые резко влияют на сердечный ритм. Даже небольшая доза способна вызвать тяжелое отравление. Возле дома и мест отдыха такие растения лучше не высаживать вовсе.

Волчье лыко

Ядовитые ягоды и пыльца этого краснокнижного растения опасны даже при легком контакте. Запах цветов вызывает головную боль, а попадание пыльцы в глаза — сильное раздражение. Высадка волчьего лика на участке создает риск для всех обитателей.

Клещевина

Привлекает декоративной листвой, но ее семена содержат смертельно опасный рицин. Попадание внутрь может вызвать поражение печени и почек. Даже случайный контакт с семенами может быть опасным.

Мы уже писали о том, какое влияние имеет елка на участок и какие нормы нужно знать.

Ранее сообщалось о том, как легко размножить рождественский кактус в домашних условиях.

Также мы объясняли то, какой сорт перца дает самый стабильный урожай.