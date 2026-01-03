Коли час розбирати новорічну ялинку 2026 - що кажуть прикмети й традиції

До 14 січня чи пізніше — коли насправді час розбирати ялинку
Після свят багато хто не знає, коли саме прибирати новорічну ялинку: до Старого Нового року, після Водохреща чи за феншуєм. Є кілька правил і народних прикмет, які допоможуть обрати правильний час.
Новини.LIVE розповідає, коли краще розбирати ялинку та на що орієнтуватися.
Коли за прикметами прибирають ялинку
За народними повір’ями новорічне дерево не варто виносити з дому до 14 січня — Старого Нового року. Вважається, що ялинка "тримує" позитивну енергію в оселі до цієї дати. Після 14-го її вже можна розбирати без побоювань.
Що каже церква і феншуй
У православній традиції ялинку прибирають до Водохреща — 6 січня, залежно від календаря. За феншуєм же дерево радять тримати до китайського Нового року 2026, який настане 17 лютого. Якщо ялинка починає обсипатися раніше, її варто прибрати й замінити на кімнатну рослину, додавши червоні чи золоті прикраси для залучення удачі.
На що звернути увагу за станом дерева
Ялинку варто прибрати раніше, якщо:
- голки сильно обсипаються;
- кінчики гілок темніють;
- у домі є маленькі діти чи алергіки — лікарі радять не тримати дерево довго через пил та ароматичні ефіри.
Як правильно розбирати та куди подіти ялинку
Спершу знімають гірлянди, потім прикраси, а в кінці — верхівку. За прикметами дерево виносять удень. Викидати на смітник не рекомендується: ялинку краще здати в пункти прийому, де її перероблять на тріску або мульчу.
Ми вже писали про те, які рослини особливо чутливі до холоду і куди їх краще переставити.
Раніше пояснювали те, які дії допоможуть зберегти дерева й рослини до весни без пошкоджень.
Детальніше розповідали про те, як підготувати хвойні до морозів, щоб вони гарантовано перезимували.
Читайте Новини.LIVE!