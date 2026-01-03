Коли час розбирати новорічну ялинку 2026 - що кажуть прикмети й традиції

Прикрашена новорічна ялинка. Фото: iStockphoto

Після свят багато хто не знає, коли саме прибирати новорічну ялинку: до Старого Нового року, після Водохреща чи за феншуєм. Є кілька правил і народних прикмет, які допоможуть обрати правильний час.

Новини.LIVE розповідає, коли краще розбирати ялинку та на що орієнтуватися.

Реклама

Читайте також:

Коли за прикметами прибирають ялинку

За народними повір’ями новорічне дерево не варто виносити з дому до 14 січня — Старого Нового року. Вважається, що ялинка "тримує" позитивну енергію в оселі до цієї дати. Після 14-го її вже можна розбирати без побоювань.

Що каже церква і феншуй

У православній традиції ялинку прибирають до Водохреща — 6 січня, залежно від календаря. За феншуєм же дерево радять тримати до китайського Нового року 2026, який настане 17 лютого. Якщо ялинка починає обсипатися раніше, її варто прибрати й замінити на кімнатну рослину, додавши червоні чи золоті прикраси для залучення удачі.

На що звернути увагу за станом дерева

Ялинку варто прибрати раніше, якщо:

голки сильно обсипаються;

кінчики гілок темніють;

у домі є маленькі діти чи алергіки — лікарі радять не тримати дерево довго через пил та ароматичні ефіри.

Як правильно розбирати та куди подіти ялинку

Спершу знімають гірлянди, потім прикраси, а в кінці — верхівку. За прикметами дерево виносять удень. Викидати на смітник не рекомендується: ялинку краще здати в пункти прийому, де її перероблять на тріску або мульчу.

Ми вже писали про те, які рослини особливо чутливі до холоду і куди їх краще переставити.

Раніше пояснювали те, які дії допоможуть зберегти дерева й рослини до весни без пошкоджень.

Детальніше розповідали про те, як підготувати хвойні до морозів, щоб вони гарантовано перезимували.