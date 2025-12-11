Як зберегти хвою зеленою - розчин для сосен і ялинок, обприскування, поради

Новорічна ялинка в будинку. Фото: iStockphoto

Взимку хвойні дерева в будинку часто жовтіють і швидко втрачають свіжість. Садівники радять простий розчин для обприскування, який допомагає зберегти зелений колір хвої до самої весни.

Новини.LIVE розповідає, як простий розчин допомагає зберегти хвою зеленою надовго.

Чому хвоя жовтіє в приміщенні

Коли хвойні заносять у тепле сухе повітря, голки втрачають вологу, а бактерії та грибки швидко руйнують природні барвники. Через це хвоя блідне, жовтіє й обсипається значно швидше.

Розчин, який допомагає зберегти зелений колір

Для приготування натурального засобу потрібно:

чиста вода;

кілька крапель лимонного соку або слабкого оцтового розчину;

за бажання — дрібка цукру для легкого підживлення.

Усе розводять у пропорції: 1 ковпачок засобу на 1 літр води. Такий розчин підкислює поверхню голок, уповільнює розвиток бактерій і зберігає природний пігмент.

Як правильно обприскувати хвою

Обробку проводять одразу після занесення дерева в будинок. Розчин розпилюють на гілки з обох боків, уникаючи сильного струменя. Важливо не перезволожити рослину, щоб вода не накопичувалась між голками. Після обробки дерево ставлять подалі від тепла та сонця, щоб хвоя не пересихала.

Регулярність процедур — раз на тиждень або два.

Довготривалий ефект

Після кількох обробок хвоя залишається еластичною, насиченою та ароматною. Дерева не жовтіють і зберігають свіжий вигляд до весни, навіть у теплому приміщенні. Метод підходить як для зрізаних ялинок, так і для хвойних у горщиках.

