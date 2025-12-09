Відео
Невдалі місця для ялинки — що точно зіпсує атмосферу свята

Невдалі місця для ялинки — що точно зіпсує атмосферу свята

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 11:10
Де не варто ставити новорічну ялинку - помилки розташування та безпечні альтернативи
Новорічна ялинка в будинку. Фото: Freepik

Неправильно обране місце для ялинки може зробити кімнату темнішою, зіпсувати атмосферу свята та навіть пришвидшити осипання хвої. Є кілька зон в оселі, де ставити дерево категорично не варто.

Новини.LIVE розповідає, яких помилок уникати, щоб ялинка довше стояла й виглядала гармонійно.

Чому місце для ялинки має значення

Локація впливає і на вигляд ялинки, і на комфорт у кімнаті. Невдале розташування може перекрити світло, створити холодну атмосферу чи призвести до швидкого обсипання хвої. Тому важливо врахувати освітлення, температуру та загальний простір.

Не ставте ялинку напроти вікна

Хоча це здається красивим рішенням, воно має суттєві мінуси:

  • дерево блокує денне світло;
  • кімната виглядає темнішою й холоднішою;
  • ялинка швидше пересихає від прямих сонячних променів.

Краще розміщувати її збоку від вікна або там, де світло природно підсвічує декор, але не перегріває дерево.

Уникайте теплових джерел та протягів

Не ставте ялинку біля:

  • батарей, радіаторів, камінів;
  • дверей на балкон чи вхідних дверей;
  • місць інтенсивного руху.

Тепло пересушує гілки, а протяги роблять дерево крихким і нестійким.

Вибирайте безпечні та стабільні місця

Ялинка добре стоїть у зоні, де її не зачіпають, де є достатньо місця для декору та де світло рівномірно падає на гілки. Так дерево виглядатиме гармонійно й прослужить довше. Устійке розташування також захищає прикраси від падіння та робить святковий простір комфортнішим для всієї родини.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
