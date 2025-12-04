Відео
Головна Дім та город Різдвяний гном своїми руками — ідеї, які зробить кожен

Різдвяний гном своїми руками — ідеї, які зробить кожен

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 19:54
Як зробити різдвяного гнома своїми руками - прості покрокові способи та матеріали
Маленькі різдвяні гноми. Фото: Freepik

Різдвяні гноми стали трендом зимового декору, і зробити їх можна буквально за кілька хвилин із підручних матеріалів. Такі фігурки створюють затишок і чудово доповнюють святковий інтер’єр.

Новини.LIVE розповідає, як швидко й недорого зібрати гнома власноруч у домашніх умовах.

Найпростіший гном зі шкарпеток

Для створення такого гнома потрібно мінімум матеріалів: шкарпетки, синтепон або крупа, біла пряжа та клей.

  • Наповніть шкарпетку.
  • Сформуйте носик у зоні п’ятки.
  • Обв’яжіть пряжею бороду.
  • З іншої шкарпетки зробіть шапочку й зафіксуйте клеєм.

За бажанням додайте ґудзики, стрічки чи сніжинки для святкового вигляду.

Скандинавський гном на ніжках

Більш декоративна модель, яку можна поставити біля ялинки чи на комоді. Підготуйте тубуси, картон, колготки, горщик, тканину та наповнювач.

  • Зробіть ніжки з тубусів, обгорніть їх тканиною.
  • Прикріпіть зверху горщик — він стане тулубом.
  • Сформуйте голову з наповнювачем, додайте носик.
  • З пряжі зробіть вуса.
  • З тканини створіть трикутну шапку та приклейте до голови.

Прикрасьте гнома блискітками, мінікульками чи ялинковими елементами — і персонаж готовий.

Чому такі гноми популярні

Вони недорогі, красиві й легко виготовляються навіть разом з дітьми. А головне — вписуються у будь-який інтер’єр і можуть стати щорічною святковою традицією. Такі гноми додають дому особливого затишку й стають милою деталлю зимового декору.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
