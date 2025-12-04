Как сделать рождественского гнома своими руками - простые пошаговые способы и материалы

Маленькие рождественские гномы. Фото: Freepik

Рождественские гномы стали трендом зимнего декора, и сделать их можно буквально за несколько минут из подручных материалов. Такие фигурки создают уют и прекрасно дополняют праздничный интерьер.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро и недорого собрать гнома своими руками в домашних условиях.

Реклама

Читайте также:

Самый простой гном из носков

Для создания такого гнома нужно минимум материалов: носки, синтепон или крупа, белая пряжа и клей.

Наполните носок носком.

Сформируйте носик в зоне пятки.

Обвяжите пряжей пряжу бороду.

Из другого носка сделайте шапочку и зафиксируйте клеем.

По желанию добавьте пуговицы, ленты или снежинки для праздничного вида.

Скандинавский гном на ножках

Более декоративная модель, которую можно поставить возле елки или на комоде. Подготовьте тубусы, картон, колготки, горшок, ткань и наполнитель.

Сделайте ножки из тубусов, оберните их тканью.

Прикрепите сверху горшок — он станет туловищем.

Сформируйте голову с наполнителем, добавьте носик.

Из пряжи сделайте усы.

Из ткани создайте треугольную шапку и приклейте к голове.

Украсьте гнома блестками, мини-шариками или елочными элементами — и персонаж готов.

Почему такие гномы популярны

Они недорогие, красивые и легко изготавливаются даже вместе с детьми. А главное — вписываются в любой интерьер и могут стать ежегодной праздничной традицией. Такие гномы добавляют дому особого уюта и становятся милой деталью зимнего декора.

Мы уже рассказывали о том, какие деревья станут эффектной альтернативой традиционной елке.

Также ранее объясняли то, как правильно распутать гирлянду и не повредить провода.

Подробнее мы рассказывали о том, как правильно расположить елку, чтобы усилить атмосферу дома и привлечь удачу.