Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Сосны и елки больше не желтеют — один раствор спасает хвою

Сосны и елки больше не желтеют — один раствор спасает хвою

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 09:45
Как сохранить хвою зеленой - раствор для сосен и елок, опрыскивание, советы
Новогодняя елка в доме. Фото: iStockphoto

Зимой хвойные деревья в доме часто желтеют и быстро теряют свежесть. Садоводы советуют простой раствор для опрыскивания, который помогает сохранить зеленый цвет хвои до самой весны.

Новини.LIVE рассказывает, как простой раствор помогает сохранить хвою зеленой надолго.

Реклама
Читайте также:

Почему хвоя желтеет в помещении

Когда хвойные заносят в теплый сухой воздух, иглы теряют влагу, а бактерии и грибки быстро разрушают природные красители. Из-за этого хвоя бледнеет, желтеет и осыпается значительно быстрее.

Раствор, который помогает сохранить зеленый цвет

Для приготовления натурального средства потребуется:

  • чистая вода;
  • несколько капель лимонного сока или слабого уксусного раствора;
  • при желании - щепотка сахара для легкой подпитки.

Все разводят в пропорции: 1 колпачок средства на 1 литр воды. Такой раствор подкисляет поверхность иголок, замедляет развитие бактерий и сохраняет естественный пигмент.

Как правильно опрыскивать хвою

  1. Обработку проводят сразу после занесения дерева в дом.
  2. Раствор распыляют на ветви с обеих сторон, избегая сильной струи.
  3. Важно не переувлажнить растение, чтобы вода не скапливалась между иголками.
  4. После обработки дерево ставят подальше от тепла и солнца, чтобы хвоя не пересыхала.

Регулярность процедур — раз в неделю или две.

Долговременный эффект

После нескольких обработок хвоя остается эластичной, насыщенной и ароматной. Деревья не желтеют и сохраняют свежий вид до весны, даже в теплом помещении. Метод подходит как для срезанных елок, так и для хвойных в горшках.

Мы уже писали о том, как быстро сделать стильный рождественский декор из бумаги своими руками.

Ранее сообщалось о том, каких ошибок избегать, чтобы елка дольше стояла и выглядела гармонично.

Также мы объясняли то, какие цвета, стили и акценты выбрать, чтобы елка привлекала счастье.

новогодняя елка советы растворы уход хвойные деревья
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации