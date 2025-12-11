Как сохранить хвою зеленой - раствор для сосен и елок, опрыскивание, советы

Новогодняя елка в доме. Фото: iStockphoto

Зимой хвойные деревья в доме часто желтеют и быстро теряют свежесть. Садоводы советуют простой раствор для опрыскивания, который помогает сохранить зеленый цвет хвои до самой весны.

Новини.LIVE рассказывает, как простой раствор помогает сохранить хвою зеленой надолго.

Почему хвоя желтеет в помещении

Когда хвойные заносят в теплый сухой воздух, иглы теряют влагу, а бактерии и грибки быстро разрушают природные красители. Из-за этого хвоя бледнеет, желтеет и осыпается значительно быстрее.

Раствор, который помогает сохранить зеленый цвет

Для приготовления натурального средства потребуется:

чистая вода;

несколько капель лимонного сока или слабого уксусного раствора;

при желании - щепотка сахара для легкой подпитки.

Все разводят в пропорции: 1 колпачок средства на 1 литр воды. Такой раствор подкисляет поверхность иголок, замедляет развитие бактерий и сохраняет естественный пигмент.

Как правильно опрыскивать хвою

Обработку проводят сразу после занесения дерева в дом. Раствор распыляют на ветви с обеих сторон, избегая сильной струи. Важно не переувлажнить растение, чтобы вода не скапливалась между иголками. После обработки дерево ставят подальше от тепла и солнца, чтобы хвоя не пересыхала.

Регулярность процедур — раз в неделю или две.

Долговременный эффект

После нескольких обработок хвоя остается эластичной, насыщенной и ароматной. Деревья не желтеют и сохраняют свежий вид до весны, даже в теплом помещении. Метод подходит как для срезанных елок, так и для хвойных в горшках.

