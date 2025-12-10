Видео
Україна
Видео

Главная Дом и огород Чтобы елка не осыпалась — главные правила ухода дома

Чтобы елка не осыпалась — главные правила ухода дома

Дата публикации 10 декабря 2025 18:58
Как ухаживать за натуральной елкой - чтобы не осыпалась и стояла дольше
Украшенная новогодняя елка в доме. Фото: iStockphoto

Натуральная елка может оставаться свежей до четырех недель, если правильно ее установить, регулярно поливать и держать подальше от тепла. Даже небольшие ошибки могут ускорить осыпание хвои.

Новини.LIVE объясняет, как ухаживать за живым деревом, чтобы оно сохраняло аромат и выглядело опрятно до самых праздников.

Читайте также:

Как выбрать елку, которая простоит дольше

Продолжительность "жизни" елки зависит от ее качества. Дерево с поврежденными корнями или сухими ветвями быстро теряет хвою. Выбирайте елку с упругими иголками, ровным стволом и влажными срезами. Здоровая хвоя не осыпается даже при легком встряхивании.

На что обращать внимание

  • Свежая, не ломающаяся хвоя;
  • Отсутствие коричневых веток;
  • Ровный, не пересушенный срез.

Где ставить елку, чтобы она не высыхала

Самый большой враг живой елки — жара. Радиаторы, камины, теплые углы и прямой солнечный свет высушивают хвою в несколько раз быстрее. Идеальное место — прохладная часть комнаты с хорошей циркуляцией воздуха.

Как правильно установить и поливать елку

Поставьте дерево в емкость с землей или подставку с водой, чтобы оно постоянно получало влагу. Полив должен быть регулярным: если почва пересохнет, елка начнет сбрасывать хвою. Дерево потребляет воду ежедневно, поэтому контроль уровня — обязателен.

Основные правила ухода

  • Увлажняйте почву или подставку ежедневно;
  • Не допускайте пересыхания ствола;
  • Поддерживайте прохладную температуру вокруг дерева.

Как продлить свежесть до праздников

Правильная установка, стабильный полив и прохладное место позволят елке простоять до четырех недель без интенсивного осыпания. Так ваш дом сохранит праздничную атмосферу до Нового года.

Мы уже писали о том, какие цвета в этом сезоне считают самыми удачными для новогоднего декора.

Ранее объясняли то, как правильно распутать гирлянду и не повредить провода.

Подробнее рассказывали о том, как легко убрать сажу зимой, даже когда камин работает ежедневно.

новогодняя елка советы эффективные способы уход Новый год 2026
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
