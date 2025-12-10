Как ухаживать за натуральной елкой - чтобы не осыпалась и стояла дольше

Чтобы елка не осыпалась — главные правила ухода дома
Натуральная елка может оставаться свежей до четырех недель, если правильно ее установить, регулярно поливать и держать подальше от тепла. Даже небольшие ошибки могут ускорить осыпание хвои.
Новини.LIVE объясняет, как ухаживать за живым деревом, чтобы оно сохраняло аромат и выглядело опрятно до самых праздников.
Как выбрать елку, которая простоит дольше
Продолжительность "жизни" елки зависит от ее качества. Дерево с поврежденными корнями или сухими ветвями быстро теряет хвою. Выбирайте елку с упругими иголками, ровным стволом и влажными срезами. Здоровая хвоя не осыпается даже при легком встряхивании.
На что обращать внимание
- Свежая, не ломающаяся хвоя;
- Отсутствие коричневых веток;
- Ровный, не пересушенный срез.
Где ставить елку, чтобы она не высыхала
Самый большой враг живой елки — жара. Радиаторы, камины, теплые углы и прямой солнечный свет высушивают хвою в несколько раз быстрее. Идеальное место — прохладная часть комнаты с хорошей циркуляцией воздуха.
Как правильно установить и поливать елку
Поставьте дерево в емкость с землей или подставку с водой, чтобы оно постоянно получало влагу. Полив должен быть регулярным: если почва пересохнет, елка начнет сбрасывать хвою. Дерево потребляет воду ежедневно, поэтому контроль уровня — обязателен.
Основные правила ухода
- Увлажняйте почву или подставку ежедневно;
- Не допускайте пересыхания ствола;
- Поддерживайте прохладную температуру вокруг дерева.
Как продлить свежесть до праздников
Правильная установка, стабильный полив и прохладное место позволят елке простоять до четырех недель без интенсивного осыпания. Так ваш дом сохранит праздничную атмосферу до Нового года.
Мы уже писали о том, какие цвета в этом сезоне считают самыми удачными для новогоднего декора.
Ранее объясняли то, как правильно распутать гирлянду и не повредить провода.
Подробнее рассказывали о том, как легко убрать сажу зимой, даже когда камин работает ежедневно.
Читайте Новини.LIVE!