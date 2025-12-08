Видео
Украшаем елку 2026 правильно — встретьте год с удачей

Украшаем елку 2026 правильно — встретьте год с удачей

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 09:49
Как украсить елку на Новый год 2026 - лучшие цвета, тренды и декор для удачи
Человек украшает елку. Фото: Freepik

Правильно украшенная елка в 2026 году может стать настоящим символом удачи. Красная Огненная Лошадь предпочитает теплые, естественные и элегантные украшения, которые усиливают его энергию.

Новини.LIVE рассказывает, какие цвета, стили и акценты выбрать, чтобы елка привлекала счастье, гармонию и благополучие в новом году.

Читайте также:

Главные стили и тренды елки 2026 года

В 2026 году царят естественность, тепло и элегантность. Огненная Лошадь поддерживает натуральные материалы и гармоничные композиции. Популярные стили:

  • экостиль и скандинавские мотивы — солома, лен, дерево, шишки;
  • классика — золото, медь, стекло, бархат;
  • ретро — винтажные шары, пастель, сказочные мотивы;
  • украинский этностиль — соломенные звезды, вышивка, красные акценты.

В каких цветах украшать елку

Лошадь любит теплые и сильные оттенки. Основные цвета года:

  • красный, бордовый, коралловый, вишневый — символ силы и движения;
  • дополнительные: изумрудный, золото, медь, бронза;
  • вспомогательные: лавандовый, мятный, серебристый — для легкости и баланса.

Какой декор выбрать

Символ года предпочитает handmade и натуральные материалы:

  • деревянные фигурки, фетр, текстиль;
  • сушеные апельсины, шишки, глиняные украшения;
  • сдержанные металлические акценты — золото и медь в матовом исполнении;
  • много теплых гирлянд, глубокое размещение лампочек в ветвях.

Как расположить украшения

Чтобы елка выглядела гармонично:

  • большие шары — внизу, средние — в центре, мелкие — наверху;
  • комбинируйте матовые и блестящие фактуры;
  • добавьте фигурки лошадей или подковы — символы удачи 2026 года;
  • верхушку оформите звездой или бархатным бантом для завершенного образа.

Мы уже писали о том, как быстро сделать стильный рождественский декор из бумаги своими руками.

Ранее сообщалось о том, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Также мы объясняли то, как быстро и недорого собрать гнома своими руками в домашних условиях.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
