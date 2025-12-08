Как украсить елку на Новый год 2026 - лучшие цвета, тренды и декор для удачи

Человек украшает елку. Фото: Freepik

Правильно украшенная елка в 2026 году может стать настоящим символом удачи. Красная Огненная Лошадь предпочитает теплые, естественные и элегантные украшения, которые усиливают его энергию.

Новини.LIVE рассказывает, какие цвета, стили и акценты выбрать, чтобы елка привлекала счастье, гармонию и благополучие в новом году.

Главные стили и тренды елки 2026 года

В 2026 году царят естественность, тепло и элегантность. Огненная Лошадь поддерживает натуральные материалы и гармоничные композиции. Популярные стили:

экостиль и скандинавские мотивы — солома, лен, дерево, шишки;

классика — золото, медь, стекло, бархат;

ретро — винтажные шары, пастель, сказочные мотивы;

украинский этностиль — соломенные звезды, вышивка, красные акценты.

В каких цветах украшать елку

Лошадь любит теплые и сильные оттенки. Основные цвета года:

красный, бордовый, коралловый, вишневый — символ силы и движения;

дополнительные: изумрудный, золото, медь, бронза;

вспомогательные: лавандовый, мятный, серебристый — для легкости и баланса.

Какой декор выбрать

Символ года предпочитает handmade и натуральные материалы:

деревянные фигурки, фетр, текстиль;

сушеные апельсины, шишки, глиняные украшения;

сдержанные металлические акценты — золото и медь в матовом исполнении;

много теплых гирлянд, глубокое размещение лампочек в ветвях.

Как расположить украшения

Чтобы елка выглядела гармонично:

большие шары — внизу, средние — в центре, мелкие — наверху;

комбинируйте матовые и блестящие фактуры;

добавьте фигурки лошадей или подковы — символы удачи 2026 года;

верхушку оформите звездой или бархатным бантом для завершенного образа.

