Как украсить елку на Новый год 2026 - лучшие цвета, тренды и декор для удачи

Украшаем елку 2026 правильно — встретьте год с удачей
Правильно украшенная елка в 2026 году может стать настоящим символом удачи. Красная Огненная Лошадь предпочитает теплые, естественные и элегантные украшения, которые усиливают его энергию.
Новини.LIVE рассказывает, какие цвета, стили и акценты выбрать, чтобы елка привлекала счастье, гармонию и благополучие в новом году.
Главные стили и тренды елки 2026 года
В 2026 году царят естественность, тепло и элегантность. Огненная Лошадь поддерживает натуральные материалы и гармоничные композиции. Популярные стили:
- экостиль и скандинавские мотивы — солома, лен, дерево, шишки;
- классика — золото, медь, стекло, бархат;
- ретро — винтажные шары, пастель, сказочные мотивы;
- украинский этностиль — соломенные звезды, вышивка, красные акценты.
В каких цветах украшать елку
Лошадь любит теплые и сильные оттенки. Основные цвета года:
- красный, бордовый, коралловый, вишневый — символ силы и движения;
- дополнительные: изумрудный, золото, медь, бронза;
- вспомогательные: лавандовый, мятный, серебристый — для легкости и баланса.
Какой декор выбрать
Символ года предпочитает handmade и натуральные материалы:
- деревянные фигурки, фетр, текстиль;
- сушеные апельсины, шишки, глиняные украшения;
- сдержанные металлические акценты — золото и медь в матовом исполнении;
- много теплых гирлянд, глубокое размещение лампочек в ветвях.
Как расположить украшения
Чтобы елка выглядела гармонично:
- большие шары — внизу, средние — в центре, мелкие — наверху;
- комбинируйте матовые и блестящие фактуры;
- добавьте фигурки лошадей или подковы — символы удачи 2026 года;
- верхушку оформите звездой или бархатным бантом для завершенного образа.
