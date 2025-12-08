Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Прикрашаємо ялинку 2026 правильно — зустріньте рік з удачею

Прикрашаємо ялинку 2026 правильно — зустріньте рік з удачею

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 09:49
Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026 - найкращі кольори, тренди та декор для удачі
Людина прикрашає ялинку. Фото: Freepik

Правильно прикрашена ялинка у 2026 році може стати справжнім символом удачі. Червоний Вогняний Кінь надає перевагу теплим, природним і елегантним прикрасам, які підсилюють його енергію.

Новини.LIVE розповідає, які кольори, стилі та акценти вибрати, щоб ялинка привертала щастя, гармонію й добробут у новому році.

Реклама
Читайте також:

Головні стилі та тренди ялинки 2026

У 2026 році панують природність, тепло й елегантність. Вогняний Кінь підтримує натуральні матеріали та гармонійні композиції. Популярні стилі:

  • екостиль і скандинавські мотиви — солома, льон, дерево, шишки;
  • класика — золото, мідь, скло, оксамит;
  • ретро — вінтажні кулі, пастель, казкові мотиви;
  • український етностиль — солом’яні зірки, вишивка, червоні акценти.

У яких кольорах прикрашати ялинку

Кінь любить теплі та сильні відтінки. Основні кольори року:

  • червоний, бордовий, кораловий, вишневий — символ сили та руху;
  • додаткові: смарагдовий, золото, мідь, бронза;
  • допоміжні: лавандовий, м’ятний, сріблястий — для легкості та балансу.

Який декор обрати

Символ року віддає перевагу handmade й натуральним матеріалам:

  • дерев’яні фігурки, фетр, текстиль;
  • сушені апельсини, шишки, глиняні прикраси;
  • стримані металеві акценти — золото й мідь у матовому виконанні;
  • багато теплих гірлянд, глибоке розміщення лампочок у гілках.

Як розташувати прикраси

Щоб ялинка виглядала гармонійно:

  • великі кулі — внизу, середні — в центрі, дрібні — нагорі;
  • комбінуйте матові й блискучі фактури;
  • додайте фігурки коней або підкови — символи удачі 2026 року;
  • верхівку оформіть зіркою або оксамитовим бантом для завершеного образу.

Ми вже писали про те, як швидко зробити стильний різдвяний декор з паперу своїми руками.

Раніше повідомлялося про те, як швидко визначити найсолодші та найсоковитіші апельсини.

Також ми пояснювали те, як швидко й недорого зібрати гнома власноруч у домашніх умовах.

новорічна ялинка поради прикраси декор Новий рік 2026
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації