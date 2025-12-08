Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026 - найкращі кольори, тренди та декор для удачі

Людина прикрашає ялинку. Фото: Freepik

Правильно прикрашена ялинка у 2026 році може стати справжнім символом удачі. Червоний Вогняний Кінь надає перевагу теплим, природним і елегантним прикрасам, які підсилюють його енергію.

Новини.LIVE розповідає, які кольори, стилі та акценти вибрати, щоб ялинка привертала щастя, гармонію й добробут у новому році.

Головні стилі та тренди ялинки 2026

У 2026 році панують природність, тепло й елегантність. Вогняний Кінь підтримує натуральні матеріали та гармонійні композиції. Популярні стилі:

екостиль і скандинавські мотиви — солома, льон, дерево, шишки;

класика — золото, мідь, скло, оксамит;

ретро — вінтажні кулі, пастель, казкові мотиви;

український етностиль — солом’яні зірки, вишивка, червоні акценти.

У яких кольорах прикрашати ялинку

Кінь любить теплі та сильні відтінки. Основні кольори року:

червоний, бордовий, кораловий, вишневий — символ сили та руху;

додаткові: смарагдовий, золото, мідь, бронза;

допоміжні: лавандовий, м’ятний, сріблястий — для легкості та балансу.

Який декор обрати

Символ року віддає перевагу handmade й натуральним матеріалам:

дерев’яні фігурки, фетр, текстиль;

сушені апельсини, шишки, глиняні прикраси;

стримані металеві акценти — золото й мідь у матовому виконанні;

багато теплих гірлянд, глибоке розміщення лампочок у гілках.

Як розташувати прикраси

Щоб ялинка виглядала гармонійно:

великі кулі — внизу, середні — в центрі, дрібні — нагорі;

комбінуйте матові й блискучі фактури;

додайте фігурки коней або підкови — символи удачі 2026 року;

верхівку оформіть зіркою або оксамитовим бантом для завершеного образу.

