Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Коли прикрашати ялинку 2026 — пʼять дат, що приносять удачу

Коли прикрашати ялинку 2026 — пʼять дат, що приносять удачу

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 03:13
Пʼять сприятливих дат для прикрашання ялинки 2026 - коли робити, щоб було щастя
Дівчина прикрашає ялинку. Фото: Freepik

Вибір дня для прикрашання ялинки може впливати на атмосферу свята і навіть задати енергетику всьому прийдешньому року. Є кілька сприятливих дат, які традиційно вважають особливо вдалими. 

Новини.LIVE ділиться п’ятьма датами грудня, що символічно приносять удачу, гармонію та нові можливості.

Реклама
Читайте також:

Чому варто зважати на дату прикрашання

Встановлення ялинки — не лише святкова традиція, а й символічний ритуал початку нового циклу. У народних звичаях вважається, що правильно обраний день може привнести в дім удачу, спокій і приємні зміни на весь рік. Тому багато родин орієнтуються на сприятливі дати грудня.

Реклама

П’ять вдалих днів для прикрашання ялинки

У грудні виділяють кілька значущих дат, кожна з яких асоціюється зі своїм позитивним впливом:

  • 13 грудня — день добробуту та легкої удачі на весь рік.
  • 17 грудня — символ захисту для дому та близьких.
  • 20 грудня — час, що відкриває нові можливості, зокрема професійні.
  • 23 грудня — дата гармонії, стабільності та достатку.
  • 25 грудня — світлі події, радісні моменти та хороші новини у 2026-му.

Як обрати найкращий день для себе

Орієнтуйтеся на те, що хочете залучити у наступному році: кому потрібна стабільність — підійде 23 грудня, хто чекає прориву — 20 грудня, а для теплого та світлого року варто обрати 25-те. Головне — прикрашати ялинку в гарному настрої та створити спільну атмосферу свята для всієї родини.

Реклама

Ми вже писали про те, у які грудневі дні 2025 року варто ставити ялинку.

Раніше пояснювали те, які кольори цього сезону вважають найвдалішими для новорічного декору.

Реклама

Детальніше розповідали про те, як правильно розплутати гірлянду та не пошкодити проводи.

новорічна ялинка поради дати прикраси Новий рік 2026
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації