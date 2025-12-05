Пять благоприятных дат для украшения елки 2026 - когда делать, чтобы было счастье

Девушка украшает елку. Фото: Freepik

Выбор дня для украшения елки может влиять на атмосферу праздника и даже задать энергетику всему грядущему году. Есть несколько благоприятных дат, которые традиционно считаются особенно удачными.

Новини.LIVE делится пятью датами декабря, символически приносящими удачу, гармонию и новые возможности.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит учитывать дату украшения

Установка елки — не только праздничная традиция, но и символический ритуал начала нового цикла. В народных обычаях считается, что правильно выбранный день может привнести в дом удачу, спокойствие и приятные изменения на весь год. Поэтому многие семьи ориентируются на благоприятные даты декабря.

Пять удачных дней для украшения елки

В декабре выделяют несколько значимых дат, каждая из которых ассоциируется со своим положительным влиянием:

13 декабря — день благополучия и легкой удачи на весь год.

17 декабря — символ защиты для дома и близких.

20 декабря — время, открывающее новые возможности, в том числе профессиональные.

23 декабря — дата гармонии, стабильности и достатка.

25 декабря — светлые события, радостные моменты и хорошие новости в 2026-м.

Как выбрать лучший день для себя

Ориентируйтесь на то, что хотите привлечь в следующем году: кому нужна стабильность — подойдет 23 декабря, кто ждет прорыва — 20 декабря, а для теплого и светлого года стоит выбрать 25-е. Главное — украшать елку в хорошем настроении и создать общую атмосферу праздника для всей семьи.

Мы уже писали о том, в какие декабрьские дни 2025 года стоит ставить елку.

Ранее объясняли то, какие цвета этого сезона считают самыми удачными для новогоднего декора.

Подробнее рассказывали о том, как правильно распутать гирлянду и не повредить провода.