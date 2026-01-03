Когда пора разбирать новогоднюю елку 2026 - что говорят приметы и традиции

Украшенная новогодняя елка. Фото: iStockphoto

После праздников многие не знают, когда именно убирать новогоднюю елку: до Старого Нового года, после Крещения или по фэншую. Есть несколько правил и народных примет, которые помогут выбрать правильное время.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше разбирать елку и на что ориентироваться.

Когда по приметам убирают елку

По народным поверьям новогоднее дерево не стоит выносить из дома до 14 января — Старого Нового года. Считается, что елка "держит" положительную энергию в доме до этой даты. После 14-го ее уже можно разбирать без опасений.

Что говорит церковь и фэншуй

В православной традиции елку убирают до Крещения — 6 января, в зависимости от календаря. По фэншую же дерево советуют держать до китайского Нового года 2026, который наступит 17 февраля. Если елка начинает осыпаться раньше, ее стоит убрать и заменить на комнатное растение, добавив красные или золотые украшения для привлечения удачи.

На что обратить внимание по состоянию дерева

Елку стоит убрать раньше, если:

иголки сильно осыпаются;

кончики веток темнеют;

в доме есть маленькие дети или аллергики — врачи советуют не держать дерево долго из-за пыли и ароматических эфиров.

Как правильно разбирать и куда девать елку

Сначала снимают гирлянды, затем украшения, а в конце — верхушку. По приметам дерево выносят днем. Выбрасывать на помойку не рекомендуется: елку лучше сдать в пункты приема, где ее переработают на щепу или мульчу.

