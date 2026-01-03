Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород До 14 января или позже — когда на самом деле время разбирать елку

До 14 января или позже — когда на самом деле время разбирать елку

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 09:49
Когда пора разбирать новогоднюю елку 2026 - что говорят приметы и традиции
Украшенная новогодняя елка. Фото: iStockphoto

После праздников многие не знают, когда именно убирать новогоднюю елку: до Старого Нового года, после Крещения или по фэншую. Есть несколько правил и народных примет, которые помогут выбрать правильное время.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше разбирать елку и на что ориентироваться.

Реклама
Читайте также:

Когда по приметам убирают елку

По народным поверьям новогоднее дерево не стоит выносить из дома до 14 января — Старого Нового года. Считается, что елка "держит" положительную энергию в доме до этой даты. После 14-го ее уже можно разбирать без опасений.

Что говорит церковь и фэншуй

В православной традиции елку убирают до Крещения — 6 января, в зависимости от календаря. По фэншую же дерево советуют держать до китайского Нового года 2026, который наступит 17 февраля. Если елка начинает осыпаться раньше, ее стоит убрать и заменить на комнатное растение, добавив красные или золотые украшения для привлечения удачи.

На что обратить внимание по состоянию дерева

Елку стоит убрать раньше, если:

  • иголки сильно осыпаются;
  • кончики веток темнеют;
  • в доме есть маленькие дети или аллергики — врачи советуют не держать дерево долго из-за пыли и ароматических эфиров.

Как правильно разбирать и куда девать елку

Сначала снимают гирлянды, затем украшения, а в конце — верхушку. По приметам дерево выносят днем. Выбрасывать на помойку не рекомендуется: елку лучше сдать в пункты приема, где ее переработают на щепу или мульчу.

Мы уже писали о том, какие растения особенно чувствительны к холоду и куда их лучше переставить.

Ранее объясняли то, какие действия помогут сохранить деревья и растения до весны без повреждений.

Подробнее рассказывали о том, как подготовить хвойные к морозам, чтобы они гарантированно перезимовали.

приметы новогодняя елка советы эффективные способы Новый год 2026
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации