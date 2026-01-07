Натуральне добриво з трьох інгредієнтів - як подвоїти врожай помідорів без хімії

Людина удобрює помідори. Фото: Pinterest

Городники назвали просте натуральне добриво з трьох інгредієнтів, яке робить помідори солодкими, міцними й дає рясні зав’язі. Формула працює без хімії та підходить для будь-якого ґрунту.

Чому це добриво працює так ефективно

Таке підживлення дає комплексний ефект і замінює магазинні стимулятори росту. До складу входять:

деревний попіл — робить помідори солодкими та насиченими;

сироватка або молоко — зміцнює рослину, створює захисну плівку на листі;

йод — пришвидшує цвітіння, знезаражує ґрунт і допомагає плодам швидше дозрівати.

Разом ці компоненти підвищують імунітет рослини та стимулюють активне плодоношення.

Як приготувати природне підживлення

На 10 л води візьміть: 1 л просіяного попелу, 1 л сироватки та 15 крапель йоду. Суміш перемішайте й залиште на кілька годин, щоб попіл віддав корисні мінерали. Розчин виходить універсальним і готовим до використання.

Як правильно вносити добриво

Застосовувати його можна двома способами:

полив під корінь — по вологому ґрунту, приблизно 0,5 л під кущ;

обприскування по листу — пришвидшує дію й допомагає утримати зав’язь.

Підживлення варто починати через два тижні після висадки розсади у відкритий ґрунт і повторювати кожні 10-14 днів.

