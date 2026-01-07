Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Три інгредієнти — і врожай помідорів збільшиться вдвічі

Три інгредієнти — і врожай помідорів збільшиться вдвічі

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 05:05
Натуральне добриво з трьох інгредієнтів - як подвоїти врожай помідорів без хімії
Людина удобрює помідори. Фото: Pinterest

Городники назвали просте натуральне добриво з трьох інгредієнтів, яке робить помідори солодкими, міцними й дає рясні зав’язі. Формула працює без хімії та підходить для будь-якого ґрунту.

Новини.LIVE розповідає, яке добриво найкраще підходить для помідорів.

Реклама
Читайте також:

Чому це добриво працює так ефективно

Таке підживлення дає комплексний ефект і замінює магазинні стимулятори росту. До складу входять:

  • деревний попіл — робить помідори солодкими та насиченими;
  • сироватка або молоко — зміцнює рослину, створює захисну плівку на листі;
  • йод — пришвидшує цвітіння, знезаражує ґрунт і допомагає плодам швидше дозрівати.

Разом ці компоненти підвищують імунітет рослини та стимулюють активне плодоношення.

Як приготувати природне підживлення

На 10 л води візьміть: 1 л просіяного попелу, 1 л сироватки та 15 крапель йоду. Суміш перемішайте й залиште на кілька годин, щоб попіл віддав корисні мінерали. Розчин виходить універсальним і готовим до використання.

Як правильно вносити добриво

Застосовувати його можна двома способами:

  • полив під корінь — по вологому ґрунту, приблизно 0,5 л під кущ;
  • обприскування по листу — пришвидшує дію й допомагає утримати зав’язь.

Підживлення варто починати через два тижні після висадки розсади у відкритий ґрунт і повторювати кожні 10-14 днів.

Ми вже писали про те, які квіти краще не садити на дачі та чому їх варто уникати.

Раніше повідомлялося про те, як правильно використовувати диски, щоб зберегти майбутній урожай.

Також ми пояснювали те, які натуральні засоби дають найкращий результат для молодої розсади.

врожай добрива поради помідор город сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації