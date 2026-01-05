Найкращі домашні добрива для розсади - ефективні способи прискорити ріст

Жінка доглядає розсаду. Фото: Freepik

У січні розсада особливо потребує підживлення, щоб швидше формувати корені та нарощувати міцне листя. Домашні добрива працюють не гірше за магазинні й допомагають рослинам активно рости без хімії.

Новини.LIVE розповідає, які натуральні засоби дають найкращий результат для молодої розсади.

Бананова шкірка

Насичує ґрунт калієм, зміцнює кореневу систему та підвищує стійкість розсади. Настоюють 2-3 дні й використовують для поливу. Таке підживлення особливо корисне для томатної та перцевої розсади, які потребують стабільного калійного живлення.

Яєчна шкаралупа

Джерело кальцію для міцного стебла. Підходить як у вигляді настою, так і в порошку, змішаному з ґрунтом. Кальцій запобігає появі чорної ніжки та допомагає рослинам краще переносити пересадку.

Деревна зола

Містить калій, фосфор і кальцій. Настій із ложки золи та літра води підходить для регулярного підживлення. Зола також нормалізує кислотність ґрунту, роблячи його більш сприятливим для розвитку коренів.

Картопляна вода

Без солі! Містить крохмаль, що дає молодим рослинам енергію для швидкого росту. Це підживлення підходить практично для будь-якої розсади й особливо добре працює на ранніх етапах розвитку.

Дріжджовий настій

Стимулює коренеутворення. Дріжджі з цукром настоюють кілька годин і розбавляють у пропорції 1:5. Такий настій активує мікрофлору ґрунту, завдяки чому корені ростуть швидше та формуються потужніші рослини.

Цибулинний настій

Зміцнює імунітет і захищає від шкідників. Підходить для обприскування та поливу. Цей розчин також допомагає зменшити ризик грибкових інфекцій, що особливо важливо на ранніх етапах розвитку розсади.

Кавова гуща

Розпушує ґрунт і додає азот. Особливо корисна для томатів, перцю та зелені. Кавова гуща робить субстрат більш повітропроникним, завдяки чому корені отримують більше кисню і краще засвоюють поживні речовини.

Настій трав

Кропива, ромашка чи подорожник — природний комплекс мікроелементів. Розбавляють 1:10 і використовують для поливу. Таке підживлення зміцнює рослини, робить їх стійкішими до стресів та стимулює рівномірний ріст зеленої маси.

