Головна Дім та город Підживлення кімнатних рослин у грудні — список

Підживлення кімнатних рослин у грудні — список

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 17:00
Які кімнатні рослини можна удобрювати в грудні - список винятків
Жінка доглядає кімнатні рослини. Фото: Freepik

У грудні більшість рослин сповільнюють ріст і переходять у стан спокою, тому добрива можуть нашкодити. Втім, деякі кімнатні рослини продовжують цвісти або активно розвиватися й потребують підживлення навіть узимку.

Новини.LIVE розповідає, які рослини варто підживлювати у грудні та за яких умов це безпечно.

Чому більшість рослин не удобрюють узимку

У грудні світловий день коротшає, температура знижується, а більшість рослин переходять у фазу спокою. Надлишок добрив у цей період може спричинити слабкий ріст, хвороби або опіки коренів. Саме тому підживлення взимку зазвичай не рекомендують.

Коли добрива все ж потрібні

Удобрювати рослини в грудні можна лише за двох умов:

  • рослина активно росте під додатковим освітленням;
  • рослина цвіте або формує плоди.

У таких випадках добрива використовують у половинній або чвертній концентрації, обов’язково розводячи теплою водою.

Рослини, які можна підживлювати в грудні

До зимових винятків належать:

  • кімнатні цитрусові (лимон, апельсин);
  • трави в горщиках (базилік, розмарин, м’ята);
  • амариліс;
  • різдвяний кактус;
  • цикламен.

Ці рослини продовжують цвісти або нарощувати зелену масу навіть узимку.

Важливі правила грудневого підживлення

  • Використовувати лише розбавлені добрива.
  • Підживлювати не частіше ніж раз на 2-4 тижні.
  • Орієнтуватися на ознаки росту — нове листя або бутони.
  • Після внесення добрив обов’язково поливати рослину.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
