Які кімнатні рослини можна удобрювати в грудні - список винятків

У грудні більшість рослин сповільнюють ріст і переходять у стан спокою, тому добрива можуть нашкодити. Втім, деякі кімнатні рослини продовжують цвісти або активно розвиватися й потребують підживлення навіть узимку.

Новини.LIVE розповідає, які рослини варто підживлювати у грудні та за яких умов це безпечно.

Чому більшість рослин не удобрюють узимку

У грудні світловий день коротшає, температура знижується, а більшість рослин переходять у фазу спокою. Надлишок добрив у цей період може спричинити слабкий ріст, хвороби або опіки коренів. Саме тому підживлення взимку зазвичай не рекомендують.

Коли добрива все ж потрібні

Удобрювати рослини в грудні можна лише за двох умов:

рослина активно росте під додатковим освітленням;

рослина цвіте або формує плоди.

У таких випадках добрива використовують у половинній або чвертній концентрації, обов’язково розводячи теплою водою.

Рослини, які можна підживлювати в грудні

До зимових винятків належать:

кімнатні цитрусові (лимон, апельсин);

трави в горщиках (базилік, розмарин, м’ята);

амариліс;

різдвяний кактус;

цикламен.

Ці рослини продовжують цвісти або нарощувати зелену масу навіть узимку.

Важливі правила грудневого підживлення

Використовувати лише розбавлені добрива.

Підживлювати не частіше ніж раз на 2-4 тижні.

Орієнтуватися на ознаки росту — нове листя або бутони.

Після внесення добрив обов’язково поливати рослину.

