Какие комнатные растения можно удобрять в декабре - список исключений

Женщина ухаживает за комнатными растениями. Фото: Freepik

В декабре большинство растений замедляют рост и переходят в состояние покоя, поэтому удобрения могут навредить. Впрочем, некоторые комнатные растения продолжают цвести или активно развиваться и нуждаются в подкормке даже зимой.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения стоит подкармливать в декабре и при каких условиях это безопасно.

Реклама

Читайте также:

Почему большинство растений не удобряют зимой

В декабре световой день укорачивается, температура снижается, а большинство растений переходят в фазу покоя. Избыток удобрений в этот период может вызвать слабый рост, болезни или ожоги корней. Именно поэтому подкормки зимой обычно не рекомендуют.

Когда удобрения все же нужны

Удобрять растения в декабре можно лишь при двух условиях:

растение активно растет под дополнительным освещением;

растение цветет или формирует плоды.

В таких случаях удобрения используют в половинной или четвертной концентрации, обязательно разводя теплой водой.

Растения, которые можно подкармливать в декабре

К зимним исключениям относятся:

комнатные цитрусовые (лимон, апельсин);

травы в горшках (базилик, розмарин, мята);

амариллис;

рождественский кактус;

цикламен.

Эти растения продолжают цвести или наращивать зеленую массу даже зимой.

Важные правила декабрьской подкормки

Использовать только разбавленные удобрения.

Подкармливать не чаще чем раз в 2-4 недели.

Ориентироваться на признаки роста — новые листья или бутоны.

После внесения удобрений обязательно поливать растение.

Мы объясняли то, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.

Также рассказывали о том, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Ранее сообщалось о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.