Какие комнатные растения можно удобрять в декабре - список исключений

Подкормка комнатных растений в декабре — список
В декабре большинство растений замедляют рост и переходят в состояние покоя, поэтому удобрения могут навредить. Впрочем, некоторые комнатные растения продолжают цвести или активно развиваться и нуждаются в подкормке даже зимой.
Новини.LIVE рассказывает, какие растения стоит подкармливать в декабре и при каких условиях это безопасно.
Почему большинство растений не удобряют зимой
В декабре световой день укорачивается, температура снижается, а большинство растений переходят в фазу покоя. Избыток удобрений в этот период может вызвать слабый рост, болезни или ожоги корней. Именно поэтому подкормки зимой обычно не рекомендуют.
Когда удобрения все же нужны
Удобрять растения в декабре можно лишь при двух условиях:
- растение активно растет под дополнительным освещением;
- растение цветет или формирует плоды.
В таких случаях удобрения используют в половинной или четвертной концентрации, обязательно разводя теплой водой.
Растения, которые можно подкармливать в декабре
К зимним исключениям относятся:
- комнатные цитрусовые (лимон, апельсин);
- травы в горшках (базилик, розмарин, мята);
- амариллис;
- рождественский кактус;
- цикламен.
Эти растения продолжают цвести или наращивать зеленую массу даже зимой.
Важные правила декабрьской подкормки
- Использовать только разбавленные удобрения.
- Подкармливать не чаще чем раз в 2-4 недели.
- Ориентироваться на признаки роста — новые листья или бутоны.
- После внесения удобрений обязательно поливать растение.
