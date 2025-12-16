Видео
Главная Дом и огород Подкормка комнатных растений в декабре — список

Подкормка комнатных растений в декабре — список

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 17:00
Какие комнатные растения можно удобрять в декабре - список исключений
Женщина ухаживает за комнатными растениями. Фото: Freepik

В декабре большинство растений замедляют рост и переходят в состояние покоя, поэтому удобрения могут навредить. Впрочем, некоторые комнатные растения продолжают цвести или активно развиваться и нуждаются в подкормке даже зимой.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения стоит подкармливать в декабре и при каких условиях это безопасно.

Почему большинство растений не удобряют зимой

В декабре световой день укорачивается, температура снижается, а большинство растений переходят в фазу покоя. Избыток удобрений в этот период может вызвать слабый рост, болезни или ожоги корней. Именно поэтому подкормки зимой обычно не рекомендуют.

Когда удобрения все же нужны

Удобрять растения в декабре можно лишь при двух условиях:

  • растение активно растет под дополнительным освещением;
  • растение цветет или формирует плоды.

В таких случаях удобрения используют в половинной или четвертной концентрации, обязательно разводя теплой водой.

Растения, которые можно подкармливать в декабре

К зимним исключениям относятся:

  • комнатные цитрусовые (лимон, апельсин);
  • травы в горшках (базилик, розмарин, мята);
  • амариллис;
  • рождественский кактус;
  • цикламен.

Эти растения продолжают цвести или наращивать зеленую массу даже зимой.

Важные правила декабрьской подкормки

  • Использовать только разбавленные удобрения.
  • Подкармливать не чаще чем раз в 2-4 недели.
  • Ориентироваться на признаки роста — новые листья или бутоны.
  • После внесения удобрений обязательно поливать растение.

растения зима советы удобрения домашние цветы
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
