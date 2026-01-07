Як поливати дерева взимку - коли потрібен холодний полив і як його виконати

Сніг на деревах в саду. Фото: Pinterest

Узимку дерева не "сплять" повністю — їхнє коріння продовжує споживати вологу, тому холодний полив інколи необхідний. Правильне зволоження захищає рослини від морозів і весняних проблем.

Новини.LIVE розповідає, коли та як безпечно поливати сад взимку.

Чому зимовий полив необхідний

Попри зимовий спокій, коріння дерев залишається активним і потребує вологи. Зволожений ґрунт утримує тепло й захищає кореневу систему від промерзання, особливо під час вітряної чи безсніжної погоди. Через надмірну сухість корені можуть ослабнути або навіть загинути.

Коли можна поливати сад узимку

Орієнтуйтеся на температуру близько +4 °C.

Якщо на землі лежить щільний сніг, додатковий полив не потрібний.

Дорослі дерева поливають раз на 30 днів.

Молоді саджанці — кожні 2 тижні.

Перед поливом важливо перевіряти вологість ґрунту, щоб не допустити перезволоження.

Як правильно виконати холодний полив

Полив проводять уздовж краю крони за допомогою крапельного поливу — так волога доходить до активної частини коренів. Роботи виконують уранці або вдень, поки ґрунт не охолов. Мульчування органікою допоможе довше зберігати вологу та захищати рослини.

Коли завершувати поливи

Зимовий полив проводять до початку весни — поки на деревах не з’являться перші зелені листочки. Такий догляд зберігає коріння, допомагає пережити морози і забезпечує активний старт росту навесні. Регулярне зволоження також підвищує витривалість дерев і зменшує ризик підмерзання молодих пагонів у перші теплі дні.

