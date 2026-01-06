Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Три місяці на результат — які дерева обрізати з січня по березень

Три місяці на результат — які дерева обрізати з січня по березень

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 14:36
Які дерева обрізати взимку - періоди з січня по березень і правила для врожаю
Людина обрізає дерево в саду. Фото: Decorexpro

Від кінця січня до березня садівники можуть провести найважливішу обрізку, яка напряму впливає на врожайність. Саме взимку дерева краще відновлюються та закладають міцні плодові гілки.

Новини.LIVE розповідають, які дерева варто обрізати першими та за яких умов це робити.

Реклама
Читайте також:

Чи можна обрізати дерева взимку

Зимова обрізка ефективна лише за стабільної погоди. Найкращий період — кінець січня — березень, коли дерева сплять і легко переносять формування крони. Температура має бути не нижче -5 °C, без різких відлиг і подальших морозів. Якщо почався рух соку, процедуру краще відкласти, щоб не послабити рослину.

Які дерева варто обрізати у січні-березні

У цей час працюють переважно з дорослими плодовими деревами, які вже добре вкорінилися.

Січень – початок лютого:

  • яблуня;
  • груша;
  • вишня;
  • слива.

Кінець лютого – березень:

  • абрикос;
  • черешня;
  • персик;
  • айва.

Малина та інші чагарники також добре реагують на зимову обрізку — прорідження покращує вентиляцію та сприяє рясному плодоношенню.

Як правильно обрізати дерева взимку

  • Видаляйте поросль біля стовбура.
  • Прибирайте сухі, хворі та пошкоджені гілки.
  • Обрізайте пагони, що ростуть усередину крони або перехрещуються.
  • Однорічні гілки вкорочуйте на третину для стимуляції нового росту.

Всі роботи проводьте гострим та продезінфікованим інструментом.

На що звернути увагу після обрізки

Гілки з ознаками шкідників чи хвороб потрібно прибрати без вагань — вони можуть поширити інфекцію. Після завершення робіт перевірте, чи стала крона більш світлою та провітрюваною.

Ми вже розповідали про те, які дерева в зоні ризику та як уникнути зимових втрат.

Також раніше пояснювали те, як легко перетворити звичайний мандарин на домашнє тропічне дерево.

Детальніше ми розповідали про те, що обов’язково зробити в саду в січні.

врожай дерева зима поради сад обрізання
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації