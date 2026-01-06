Які дерева обрізати взимку - періоди з січня по березень і правила для врожаю

Людина обрізає дерево в саду. Фото: Decorexpro

Від кінця січня до березня садівники можуть провести найважливішу обрізку, яка напряму впливає на врожайність. Саме взимку дерева краще відновлюються та закладають міцні плодові гілки.

Новини.LIVE розповідають, які дерева варто обрізати першими та за яких умов це робити.

Чи можна обрізати дерева взимку

Зимова обрізка ефективна лише за стабільної погоди. Найкращий період — кінець січня — березень, коли дерева сплять і легко переносять формування крони. Температура має бути не нижче -5 °C, без різких відлиг і подальших морозів. Якщо почався рух соку, процедуру краще відкласти, щоб не послабити рослину.

Які дерева варто обрізати у січні-березні

У цей час працюють переважно з дорослими плодовими деревами, які вже добре вкорінилися.

Січень – початок лютого:

яблуня;

груша;

вишня;

слива.

Кінець лютого – березень:

абрикос;

черешня;

персик;

айва.

Малина та інші чагарники також добре реагують на зимову обрізку — прорідження покращує вентиляцію та сприяє рясному плодоношенню.

Як правильно обрізати дерева взимку

Видаляйте поросль біля стовбура.

Прибирайте сухі, хворі та пошкоджені гілки.

Обрізайте пагони, що ростуть усередину крони або перехрещуються.

Однорічні гілки вкорочуйте на третину для стимуляції нового росту.

Всі роботи проводьте гострим та продезінфікованим інструментом.

На що звернути увагу після обрізки

Гілки з ознаками шкідників чи хвороб потрібно прибрати без вагань — вони можуть поширити інфекцію. Після завершення робіт перевірте, чи стала крона більш світлою та провітрюваною.

