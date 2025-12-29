Відео
Головна Дім та город Липкий сніг у саду — які дерева можуть постраждати найбільше

Липкий сніг у саду — які дерева можуть постраждати найбільше

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 03:13
Як захистити сад від липкого снігу - дерева у групі ризику та поради догляду
Сніг у саду. Фото: Pinterest

Липкий сніг може швидко обтяжити крону та спричинити злами навіть у здорових дерев. Деякі культури особливо вразливі під час мокрих опадів і потребують негайного укріплення.

Новини.LIVE пояснює, які дерева в зоні ризику та як уникнути зимових втрат.

Які дерева найбільше ризикують

Липкий сніг накопичується шаром, який створює критичне навантаження на гілки. Найперше страждають туї, ялівці, декоративні кущі, адже їхні крони м’які та швидко деформуються. У групі ризику також дерева з масивними гілками, що ростуть під великим кутом — вони частіше ламаються через вагу мокрого снігу.

Як правильно підготувати сад

Щоб уникнути шкоди, варто заздалегідь укріпити крони:

  • обв’язати кущі шпагатом, але без сильного притискання до стовбура;
  • накрити мішковиною, якщо очікуються рясні опади;
  • встановити підпори й рогатини, особливо під плодовими деревами з розлогими гілками.

Дії під час і після снігопаду

Мокрий сніг потрібно струшувати відразу, поки він не перетворився на лід. Обов’язково перевіряй точку росту тонких гілок — саме там відбуваються переломи. Після опадів бажано оглянути меблі й огорожі, адже масивні гілки можуть тягнути конструкції вниз і створювати додатковий ризик.

Чому профілактика важлива

Липкий сніг здатен зламати навіть міцні дерева за кілька годин, тому регулярний догляд узимку допомагає зберегти форму крони, уникнути весняних втрат та зменшити витрати на відновлення. Своєчасна увага дозволяє саду безпечно пережити сезон сильних опадів.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
