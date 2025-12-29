Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Липкий снег в саду — какие деревья могут пострадать больше всего

Липкий снег в саду — какие деревья могут пострадать больше всего

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 03:13
Как защитить сад от липкого снега - деревья в группе риска и советы по уходу
Снег в саду. Фото: Pinterest

Липкий снег может быстро утяжелить крону и вызвать изломы даже у здоровых деревьев. Некоторые культуры особенно уязвимы во время мокрых осадков и требуют немедленного укрепления.

Новини.LIVE объясняет, какие деревья в зоне риска и как избежать зимних потерь.

Реклама
Читайте также:

Какие деревья больше всего рискуют

Липкий снег накапливается слоем, который создает критическую нагрузку на ветви. В первую очередь страдают туи, можжевельники, декоративные кусты, ведь их кроны мягкие и быстро деформируются. В группе риска также деревья с массивными ветвями, растущими под большим углом — они чаще ломаются из-за веса мокрого снега.

Как правильно подготовить сад

Чтобы избежать вреда, стоит заранее укрепить кроны:

  • обвязать кусты шпагатом, но без сильного прижима к стволу;
  • накрыть мешковиной, если ожидаются обильные осадки;
  • установить подпоры и рогатины, особенно под плодовыми деревьями с раскидистыми ветвями.

Действия во время и после снегопада

Мокрый снег нужно стряхивать сразу, пока он не превратился в лед. Обязательно проверяй точку роста тонких веток — именно там происходят переломы. После осадков желательно осмотреть мебель и ограждения, ведь массивные ветки могут тянуть конструкции вниз и создавать дополнительный риск.

Почему профилактика важна

Липкий снег способен сломать даже крепкие деревья за несколько часов, поэтому регулярный уход зимой помогает сохранить форму кроны, избежать весенних потерь и уменьшить расходы на восстановление. Своевременное внимание позволяет саду безопасно пережить сезон сильных осадков.

Мы уже писали о том, как повысить морозостойкость плодовых культур.

Ранее объясняли то, какой цветок высаживают зимой и как сделать это правильно.

Подробнее рассказывали о том, когда и как правильно сеять укроп в зиму.

деревья снег советы огород сад уход
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации