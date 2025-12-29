Как защитить сад от липкого снега - деревья в группе риска и советы по уходу

Липкий снег в саду — какие деревья могут пострадать больше всего
Липкий снег может быстро утяжелить крону и вызвать изломы даже у здоровых деревьев. Некоторые культуры особенно уязвимы во время мокрых осадков и требуют немедленного укрепления.
Новини.LIVE объясняет, какие деревья в зоне риска и как избежать зимних потерь.
Какие деревья больше всего рискуют
Липкий снег накапливается слоем, который создает критическую нагрузку на ветви. В первую очередь страдают туи, можжевельники, декоративные кусты, ведь их кроны мягкие и быстро деформируются. В группе риска также деревья с массивными ветвями, растущими под большим углом — они чаще ломаются из-за веса мокрого снега.
Как правильно подготовить сад
Чтобы избежать вреда, стоит заранее укрепить кроны:
- обвязать кусты шпагатом, но без сильного прижима к стволу;
- накрыть мешковиной, если ожидаются обильные осадки;
- установить подпоры и рогатины, особенно под плодовыми деревьями с раскидистыми ветвями.
Действия во время и после снегопада
Мокрый снег нужно стряхивать сразу, пока он не превратился в лед. Обязательно проверяй точку роста тонких веток — именно там происходят переломы. После осадков желательно осмотреть мебель и ограждения, ведь массивные ветки могут тянуть конструкции вниз и создавать дополнительный риск.
Почему профилактика важна
Липкий снег способен сломать даже крепкие деревья за несколько часов, поэтому регулярный уход зимой помогает сохранить форму кроны, избежать весенних потерь и уменьшить расходы на восстановление. Своевременное внимание позволяет саду безопасно пережить сезон сильных осадков.
