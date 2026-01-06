Какие деревья обрезать зимой - периоды с января по март и правила для урожая

Три месяца на результат — какие деревья обрезать с января по март
С конца января до марта садоводы могут провести важнейшую обрезку, которая напрямую влияет на урожайность. Именно зимой деревья лучше восстанавливаются и закладывают крепкие плодовые ветви.
Новини.LIVE рассказывают, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.
Можно ли обрезать деревья зимой
Зимняя обрезка эффективна только при стабильной погоде. Лучший период — конец января — март, когда деревья спят и легко переносят формирование кроны. Температура должна быть не ниже -5 °C, без резких оттепелей и последующих морозов. Если началось движение сока, процедуру лучше отложить, чтобы не ослабить растение.
Какие деревья стоит обрезать в январе-марте
В это время работают преимущественно со взрослыми плодовыми деревьями, которые уже хорошо укоренились.
Январь — начало февраля:
- яблоня;
- груша;
- вишня;
- слива.
Конец февраля — март:
- абрикос;
- черешня;
- персик;
- айва.
Малина и другие кустарники также хорошо реагируют на зимнюю обрезку — прореживание улучшает вентиляцию и способствует обильному плодоношению.
Как правильно обрезать деревья зимой
- Удаляйте поросль возле ствола.
- Убирайте сухие, больные и поврежденные ветви.
- Обрезайте побеги, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся.
- Однолетние ветви укорачивайте на треть для стимуляции нового роста.
Все работы проводите острым и продезинфицированным инструментом.
На что обратить внимание после обрезки
Ветки с признаками вредителей или болезней нужно убрать без колебаний — они могут распространить инфекцию. После завершения работ проверьте, стала ли крона более светлой и проветриваемой.
Мы уже рассказывали о том, какие деревья в зоне риска и как избежать зимних потерь.
Также ранее объясняли то, как легко превратить обычный мандарин в домашнее тропическое дерево.
Подробнее мы рассказывали о том, что обязательно сделать в саду в январе.
Читайте Новини.LIVE!