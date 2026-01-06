Какие деревья обрезать зимой - периоды с января по март и правила для урожая

Человек обрезает дерево в саду. Фото: Decorexpro

С конца января до марта садоводы могут провести важнейшую обрезку, которая напрямую влияет на урожайность. Именно зимой деревья лучше восстанавливаются и закладывают крепкие плодовые ветви.

Новини.LIVE рассказывают, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.

Можно ли обрезать деревья зимой

Зимняя обрезка эффективна только при стабильной погоде. Лучший период — конец января — март, когда деревья спят и легко переносят формирование кроны. Температура должна быть не ниже -5 °C, без резких оттепелей и последующих морозов. Если началось движение сока, процедуру лучше отложить, чтобы не ослабить растение.

Какие деревья стоит обрезать в январе-марте

В это время работают преимущественно со взрослыми плодовыми деревьями, которые уже хорошо укоренились.

Январь — начало февраля:

яблоня;

груша;

вишня;

слива.

Конец февраля — март:

абрикос;

черешня;

персик;

айва.

Малина и другие кустарники также хорошо реагируют на зимнюю обрезку — прореживание улучшает вентиляцию и способствует обильному плодоношению.

Как правильно обрезать деревья зимой

Удаляйте поросль возле ствола.

Убирайте сухие, больные и поврежденные ветви.

Обрезайте побеги, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся.

Однолетние ветви укорачивайте на треть для стимуляции нового роста.

Все работы проводите острым и продезинфицированным инструментом.

На что обратить внимание после обрезки

Ветки с признаками вредителей или болезней нужно убрать без колебаний — они могут распространить инфекцию. После завершения работ проверьте, стала ли крона более светлой и проветриваемой.

