Главная Дом и огород Обработайте сад до почкования — это спасет урожай весной

Обработайте сад до почкования — это спасет урожай весной

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 18:41
Чем обработать сад до распускания почек - защита от вредителей и болезней весной
Человек обрабатывает деревья в саду. Фото: iStockphoto

Весенняя обработка сада до распускания почек помогает остановить вредителей и болезни, перезимовавшие на коре и в почве. Именно в этот момент деревья наиболее восприимчивы к защите и реагируют лучше всего.

Новини.LIVE рассказывает, чем стоит обработать деревья до почкования.

Читайте также:

Зачем обрабатывать сад до почкования

В этот период вредители и патогены только начинают активизироваться, поэтому обработка позволяет уничтожить их до того, как они распространятся по всему саду. Тля, клещи, листовертки и возбудители парши, монилиоза и курчавости листьев способны быстро уничтожить урожайность. Именно ранняя профилактика создает защитный барьер и предотвращает инфицирование молодых побегов.

Какие средства используют весной

  • Экологические препараты против вредителей — средства, образующие пленку и блокирующие дыхание насекомых.
  • Фунгициды широкого спектра — подавляют грибковые инфекции на коре и ветвях.
  • Бактерициды — уменьшают риск развития рака и гнилей.

Такие растворы подходят для плодовых, ягодных, декоративных культур и винограда, не вредя почве и почкам, которые еще не тронулись в рост.

Когда и как правильно проводить обработку

Для максимальной эффективности опрыскивание проводят при температуре от +5°C, в сухую и безветренную погоду. Поверхности ствола, скелетных ветвей и основания дерева покрывают равномерно, без пропусков. Обработку важно выполнить до появления молодых листьев, ведь концентрированные средства могут его повредить и ослабить растение в период активного роста.

Приготовление рабочего раствора

Компоненты добавляют в воду в строгой последовательности, тщательно перемешивая после каждого этапа. Готовый раствор нужно использовать в течение двух часов - позже он теряет активность. Лучше всего применять распылитель в режиме "туман", чтобы препарат лег тонким, равномерным слоем и защитил сад от вредителей и болезней на весь сезон.

Мы объясняли то, как восстановить почву и предотвратить повторное появление мха.

Также рассказывали о том, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.

Ранее сообщалось о том, какие культуры лучше всего подходят для зимнего посева.

