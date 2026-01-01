Чим обробити сад до розпускання бруньок - захист від шкідників і хвороб навесні

Людина обробляє дерева в саду. Фото: iStockphoto

Весняна обробка саду до розпускання бруньок допомагає зупинити шкідників і хвороби, що перезимували на корі та в ґрунті. Саме в цей момент дерева найбільш сприйнятливі до захисту та реагують найкраще.

чим варто обробити дерева до брунькування.

Навіщо обробляти сад до брунькування

У цей період шкідники та патогени лише починають активізуватися, тому обробка дозволяє знищити їх до того, як вони поширяться по всьому саду. Попелиця, кліщі, листокрутки та збудники парші, моніліозу й курчавості листя здатні швидко знищити врожайність. Саме рання профілактика створює захисний бар’єр і запобігає інфікуванню молодих пагонів.

Які засоби використовують навесні

Екологічні препарати проти шкідників — засоби, що утворюють плівку й блокують дихання комах.

Фунгіциди широкого спектра — пригнічують грибкові інфекції на корі та гілках.

Бактерициди — зменшують ризик розвитку раку та гнилей.

Такі розчини підходять для плодових, ягідних, декоративних культур і винограду, не шкодячи ґрунту та брунькам, які ще не рушили в ріст.

Коли і як правильно проводити обробку

Для максимальної ефективності обприскування проводять за температури від +5°C, у суху та безвітряну погоду. Поверхні стовбура, скелетних гілок і основи дерева покривають рівномірно, без пропусків. Обробку важливо виконати до появи молодого листя, адже концентровані засоби можуть його пошкодити й послабити рослину в період активного росту.

Приготування робочого розчину

Компоненти додають у воду у строгій послідовності, ретельно перемішуючи після кожного етапу. Готовий розчин потрібно використати протягом двох годин — пізніше він втрачає активність. Найкраще застосовувати розпилювач у режимі "туман", щоб препарат ліг тонким, рівномірним шаром і захистив сад від шкідників та хвороб на весь сезон.

