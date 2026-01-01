Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Обробіть сад до брунькування — це врятує врожай навесні

Обробіть сад до брунькування — це врятує врожай навесні

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 18:41
Чим обробити сад до розпускання бруньок - захист від шкідників і хвороб навесні
Людина обробляє дерева в саду. Фото: iStockphoto

Весняна обробка саду до розпускання бруньок допомагає зупинити шкідників і хвороби, що перезимували на корі та в ґрунті. Саме в цей момент дерева найбільш сприйнятливі до захисту та реагують найкраще.

Новини.LIVE розповідає, чим варто обробити дерева до брунькування.

Реклама
Читайте також:

Навіщо обробляти сад до брунькування

У цей період шкідники та патогени лише починають активізуватися, тому обробка дозволяє знищити їх до того, як вони поширяться по всьому саду. Попелиця, кліщі, листокрутки та збудники парші, моніліозу й курчавості листя здатні швидко знищити врожайність. Саме рання профілактика створює захисний бар’єр і запобігає інфікуванню молодих пагонів.

Які засоби використовують навесні

  • Екологічні препарати проти шкідників — засоби, що утворюють плівку й блокують дихання комах.
  • Фунгіциди широкого спектра — пригнічують грибкові інфекції на корі та гілках.
  • Бактерициди — зменшують ризик розвитку раку та гнилей.

Такі розчини підходять для плодових, ягідних, декоративних культур і винограду, не шкодячи ґрунту та брунькам, які ще не рушили в ріст.

Коли і як правильно проводити обробку

Для максимальної ефективності обприскування проводять за температури від +5°C, у суху та безвітряну погоду. Поверхні стовбура, скелетних гілок і основи дерева покривають рівномірно, без пропусків. Обробку важливо виконати до появи молодого листя, адже концентровані засоби можуть його пошкодити й послабити рослину в період активного росту.

Приготування робочого розчину

Компоненти додають у воду у строгій послідовності, ретельно перемішуючи після кожного етапу. Готовий розчин потрібно використати протягом двох годин — пізніше він втрачає активність. Найкраще застосовувати розпилювач у режимі "туман", щоб препарат ліг тонким, рівномірним шаром і захистив сад від шкідників та хвороб на весь сезон.

Ми пояснювали те, як відновити ґрунт і запобігти повторній появі моху.

Також розповідали про те, чому листя не опадає та чи потрібно щось робити взимку.

Раніше повідомлялося про те, які культури найкраще підходять для зимового посіву.

дерева поради город сад ефективні способи шкідники
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації