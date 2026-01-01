Что сделать в саду в январе - важные работы, которые влияют на урожай

Зимний сад. Фото: iStockphoto

Сад зимой не требует активной работы, но полностью игнорировать его в январе не стоит. Несколько простых действий в этот период помогут защитить деревья и подготовить их к весеннему старту.

Почему сад не стоит оставлять без внимания зимой

В январе деревья и кустарники находятся в состоянии покоя, но именно сейчас легко заметить проблемы, которые весной могут привести к болезням или потере урожая. Зимний осмотр и минимальный уход — это профилактика будущих хлопот.

Осмотр растений и защита от вредителей

В январе стоит внимательно осмотреть деревья и кусты:

проверить кору и ветви на наличие зимующих вредителей;

обратить внимание на сухие листья или гнезда насекомых;

обновить защиту от грызунов — ловушки или отпугиватели.

Такие действия уменьшают риск массового поражения сада весной.

Контроль укрытий и снега

Убедитесь, что зимние укрытия держатся прочно и не повреждены ветром. Если на ветвях накопился мокрый или тяжелый снег, его следует осторожно стряхнуть, чтобы избежать ломания побегов во время оттепели.

Защита корней от мороза

Снег стоит окучивать к приствольным кругам. Такой естественный "одеяльный" слой защищает корневую систему от промерзания и резких температурных перепадов, особенно при малоснежной зиме. В то же время важно не уплотнять снег слишком сильно, чтобы корни имели доступ к воздуху и не подпревали во время оттепелей.

