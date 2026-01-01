Что сделать в саду в январе - важные работы, которые влияют на урожай

Что сделать в саду в январе, чтобы весной не было проблем
Сад зимой не требует активной работы, но полностью игнорировать его в январе не стоит. Несколько простых действий в этот период помогут защитить деревья и подготовить их к весеннему старту.
Новини.LIVE рассказывает, что обязательно сделать в саду в январе.
Почему сад не стоит оставлять без внимания зимой
В январе деревья и кустарники находятся в состоянии покоя, но именно сейчас легко заметить проблемы, которые весной могут привести к болезням или потере урожая. Зимний осмотр и минимальный уход — это профилактика будущих хлопот.
Осмотр растений и защита от вредителей
В январе стоит внимательно осмотреть деревья и кусты:
- проверить кору и ветви на наличие зимующих вредителей;
- обратить внимание на сухие листья или гнезда насекомых;
- обновить защиту от грызунов — ловушки или отпугиватели.
Такие действия уменьшают риск массового поражения сада весной.
Контроль укрытий и снега
Убедитесь, что зимние укрытия держатся прочно и не повреждены ветром. Если на ветвях накопился мокрый или тяжелый снег, его следует осторожно стряхнуть, чтобы избежать ломания побегов во время оттепели.
Защита корней от мороза
Снег стоит окучивать к приствольным кругам. Такой естественный "одеяльный" слой защищает корневую систему от промерзания и резких температурных перепадов, особенно при малоснежной зиме. В то же время важно не уплотнять снег слишком сильно, чтобы корни имели доступ к воздуху и не подпревали во время оттепелей.
