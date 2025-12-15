Видео
Черешня не подмерзнет — простые способы зимней защиты

Черешня не подмерзнет — простые способы зимней защиты

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 23:45
Как защитить черешню от морозов - полив, побелка, укрытие и подготовка осенью
Деревья в зимнем саду. Фото: Decorexpro

Чтобы черешня без потерь пережила зимние морозы и дала сильный урожай весной, дерево нужно правильно подготовить еще осенью. Есть несколько простых действий, которые надежно защищают саженцы от холода.

Новини.LIVE рассказывает, как уберечь черешню зимой и избежать подмерзания.

Основные шаги подготовки черешни к морозам

Черешня чувствительна к перепадам температур, поэтому осенняя подготовка определяет ее зимостойкость. Правильный уход помогает избежать подмерзания дерева и потери урожая в следующем сезоне.

Полив и обрезка перед холодами

  • Подзимний полив наполняет почву влагой, что позволяет корням не пересыхать после промерзания.
  • Санитарная обрезка удаляет больные и сухие ветки, уменьшая риск инфекций.
  • Деревья обязательно обрабатывают медным купоросом или бордоской смесью, чтобы предотвратить грибковые болезни.

Побелка ствола и укрытие

Побелка ствола защищает кору от солнечных ожогов и вредителей. Молодые черешни стоит дополнительно укрывать мешковиной или агроволокном — это уменьшает риск повреждений при сильных морозах. Такое укрытие также помогает стабилизировать температуру вокруг ствола, предотвращая внезапные перепады, которые могут вызвать трещины на коре.

Защита от грызунов и мульчирование

Стволы обматывают сеткой или другим защитным материалом, чтобы мыши и зайцы не обгрызли кору. Приствольный круг мульчируют сухими листьями или травой толщиной 10-20 см, а сверху кладут лапник — он сохраняет тепло и отпугивает грызунов.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
