Как защитить черешню от морозов - полив, побелка, укрытие и подготовка осенью

Черешня не подмерзнет — простые способы зимней защиты
Чтобы черешня без потерь пережила зимние морозы и дала сильный урожай весной, дерево нужно правильно подготовить еще осенью. Есть несколько простых действий, которые надежно защищают саженцы от холода.
Новини.LIVE рассказывает, как уберечь черешню зимой и избежать подмерзания.
Основные шаги подготовки черешни к морозам
Черешня чувствительна к перепадам температур, поэтому осенняя подготовка определяет ее зимостойкость. Правильный уход помогает избежать подмерзания дерева и потери урожая в следующем сезоне.
Полив и обрезка перед холодами
- Подзимний полив наполняет почву влагой, что позволяет корням не пересыхать после промерзания.
- Санитарная обрезка удаляет больные и сухие ветки, уменьшая риск инфекций.
- Деревья обязательно обрабатывают медным купоросом или бордоской смесью, чтобы предотвратить грибковые болезни.
Побелка ствола и укрытие
Побелка ствола защищает кору от солнечных ожогов и вредителей. Молодые черешни стоит дополнительно укрывать мешковиной или агроволокном — это уменьшает риск повреждений при сильных морозах. Такое укрытие также помогает стабилизировать температуру вокруг ствола, предотвращая внезапные перепады, которые могут вызвать трещины на коре.
Защита от грызунов и мульчирование
Стволы обматывают сеткой или другим защитным материалом, чтобы мыши и зайцы не обгрызли кору. Приствольный круг мульчируют сухими листьями или травой толщиной 10-20 см, а сверху кладут лапник — он сохраняет тепло и отпугивает грызунов.
Мы объясняли то, какой раствор помогает земле стать более плодородной к весне.
Также рассказывали о том, зачем перекапывать кусты зимой и как сделать это правильно.
Ранее сообщалось о том, какие удобрения стоит использовать зимой и как получить максимальный эффект.
Читайте Новини.LIVE!