Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Черешня не підмерзне — прості способи зимового захисту

Черешня не підмерзне — прості способи зимового захисту

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 23:45
Як захистити черешню від морозів - полив, побілка, укриття та підготовка восени
Дерева у зимовому саду. Фото: Decorexpro

Щоб черешня без втрат пережила зимові морози й дала сильний урожай навесні, дерево потрібно правильно підготувати ще восени. Є кілька простих дій, які надійно захищають саджанці від холоду.

Новини.LIVE розповідає, як уберегти черешню взимку та уникнути підмерзання.

Реклама
Читайте також:

Основні кроки підготовки черешні до морозів

Черешня чутлива до перепадів температур, тому осіння підготовка визначає її зимостійкість. Правильний догляд допомагає уникнути підмерзання дерева та втрати врожаю в наступному сезоні.

Полив і обрізка перед холодами

  • Підзимовий полив наповнює ґрунт вологою, що дозволяє корінню не пересихати після промерзання.
  • Санітарна обрізка видаляє хворі й сухі гілки, зменшуючи ризик інфекцій.
  • Дерева обов’язково обробляють мідним купоросом або бордоською сумішшю, щоб запобігти грибковим хворобам.

Побілка стовбура та укриття

Побілка стовбура захищає кору від сонячних опіків і шкідників. Молоді черешні варто додатково укривати мішковиною чи агроволокном — це зменшує ризик пошкоджень при сильних морозах. Таке укриття також допомагає стабілізувати температуру навколо стовбура, запобігаючи раптовим перепадам, які можуть спричинити тріщини на корі.

Захист від гризунів і мульчування

Стовбури обмотують сіткою або іншим захисним матеріалом, щоб миші та зайці не обгризли кору. Пристовбурне коло мульчують сухим листям або травою товщиною 10-20 см, а зверху кладуть ялинове гілля — воно зберігає тепло та відлякує гризунів.

Ми пояснювали те, який розчин допомагає землі стати родючішою до весни.

Також розповідали про те, навіщо перекопувати кущі взимку та як зробити це правильно.

Раніше повідомлялося про те, які добрива варто використовувати взимку та як отримати максимальний ефект.

дерева морози поради город сад черешня
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації