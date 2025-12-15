Як захистити черешню від морозів - полив, побілка, укриття та підготовка восени

Дерева у зимовому саду. Фото: Decorexpro

Щоб черешня без втрат пережила зимові морози й дала сильний урожай навесні, дерево потрібно правильно підготувати ще восени. Є кілька простих дій, які надійно захищають саджанці від холоду.

Новини.LIVE розповідає, як уберегти черешню взимку та уникнути підмерзання.

Основні кроки підготовки черешні до морозів

Черешня чутлива до перепадів температур, тому осіння підготовка визначає її зимостійкість. Правильний догляд допомагає уникнути підмерзання дерева та втрати врожаю в наступному сезоні.

Полив і обрізка перед холодами

Підзимовий полив наповнює ґрунт вологою, що дозволяє корінню не пересихати після промерзання.

Санітарна обрізка видаляє хворі й сухі гілки, зменшуючи ризик інфекцій.

Дерева обов’язково обробляють мідним купоросом або бордоською сумішшю, щоб запобігти грибковим хворобам.

Побілка стовбура та укриття

Побілка стовбура захищає кору від сонячних опіків і шкідників. Молоді черешні варто додатково укривати мішковиною чи агроволокном — це зменшує ризик пошкоджень при сильних морозах. Таке укриття також допомагає стабілізувати температуру навколо стовбура, запобігаючи раптовим перепадам, які можуть спричинити тріщини на корі.

Захист від гризунів і мульчування

Стовбури обмотують сіткою або іншим захисним матеріалом, щоб миші та зайці не обгризли кору. Пристовбурне коло мульчують сухим листям або травою товщиною 10-20 см, а зверху кладуть ялинове гілля — воно зберігає тепло та відлякує гризунів.

