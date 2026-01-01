Відео
Головна Дім та город Що зробити в саду в січні, щоб навесні не було проблем

Що зробити в саду в січні, щоб навесні не було проблем

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 09:48
Що зробити в саду в січні - важливі роботи, які впливають на врожай
Зимовий сад. Фото: iStockphoto

Сад узимку не потребує активної роботи, але повністю ігнорувати його в січні не варто. Кілька простих дій у цей період допоможуть захистити дерева та підготувати їх до весняного старту.

Новини.LIVE розповідає, що обов’язково зробити в саду в січні.

Чому сад не варто залишати без уваги взимку

У січні дерева й чагарники перебувають у стані спокою, але саме зараз легко помітити проблеми, які навесні можуть призвести до хвороб або втрати врожаю. Зимовий огляд і мінімальний догляд — це профілактика майбутніх клопотів.

Огляд рослин і захист від шкідників

У січні варто уважно оглянути дерева й кущі:

  • перевірити кору та гілки на наявність зимуючих шкідників;
  • звернути увагу на сухе листя або гнізда комах;
  • оновити захист від гризунів — пастки або відлякувачі.

Такі дії зменшують ризик масового ураження саду навесні.

Контроль укриттів і снігу

Переконайтеся, що зимові укриття тримаються міцно й не пошкоджені вітром. Якщо на гілках накопичився мокрий або важкий сніг, його слід обережно струсити, щоб уникнути ламання пагонів під час відлиги.

Захист коренів від морозу

Сніг варто підгортати до пристовбурних кіл. Такий природний "ковдровий" шар захищає кореневу систему від промерзання й різких температурних перепадів, особливо за малосніжної зими. Водночас важливо не ущільнювати сніг надто сильно, щоб корені мали доступ до повітря й не підпрівали під час відлиг.

Ми вже розповідали про те, як ефективно очистити дерева у холодний сезон.

Також раніше пояснювали те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Детальніше ми розповідали про те, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.

врожай зима поради город сад січень
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
