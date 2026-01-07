Как поливать деревья зимой - когда нужен холодный полив и как его выполнить

Снег на деревьях в саду. Фото: Pinterest

Зимой деревья не "спят" полностью — их корни продолжают потреблять влагу, поэтому холодный полив иногда необходим. Правильное увлажнение защищает растения от морозов и весенних проблем.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как безопасно поливать сад зимой.

Реклама

Читайте также:

Почему зимний полив необходим

Несмотря на зимний покой, корни деревьев остаются активными и нуждаются во влаге. Увлажненная почва удерживает тепло и защищает корневую систему от промерзания, особенно во время ветреной или бесснежной погоды. Из-за чрезмерной сухости корни могут ослабнуть или даже погибнуть.

Когда можно поливать сад зимой

Ориентируйтесь на температуру около +4 °C.

Если на земле лежит плотный снег, дополнительный полив не нужен.

Взрослые деревья поливают раз в 30 дней.

Молодые саженцы — каждые 2 недели.

Перед поливом важно проверять влажность почвы, чтобы не допустить переувлажнения.

Как правильно выполнить холодный полив

Полив проводят вдоль края кроны с помощью капельного полива — так влага доходит до активной части корней. Работы выполняют утром или днем, пока почва не остыла. Мульчирование органикой поможет дольше сохранять влагу и защищать растения.

Когда завершать поливы

Зимний полив проводят до начала весны — пока на деревьях не появятся первые зеленые листочки. Такой уход сохраняет корни, помогает пережить морозы и обеспечивает активный старт роста весной. Регулярное увлажнение также повышает выносливость деревьев и уменьшает риск подмерзания молодых побегов в первые теплые дни.

Мы уже писали о том, какие натуральные средства дают лучший результат для молодой рассады.

Ранее объясняли то, как правильно использовать диски, чтобы сохранить будущий урожай.

Подробнее рассказывали о том, как работает севооборот и как правильно планировать посадки.