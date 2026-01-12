Як використати очистки картоплі на городі - користь і поради

Очистки картоплі на городі. Фото: iStockphoto

Очистки картоплі можуть стати цінним ресурсом для городу, якщо використовувати їх правильно. Вони допомагають підживити ґрунт, покращити врожай і зменшити кількість відходів.

Новини.LIVE розповідає, як корисно використати картопляні очистки на городі, щоб отримати більше користі без зайвих витрат.

Чим корисні очистки картоплі

Картопляні очистки містять крохмаль, калій і мікроелементи, які покращують структуру ґрунту. Вони стимулюють розвиток корисних мікроорганізмів і поступово віддають поживні речовини рослинам. Особливо добре на таке підживлення реагують ягідні кущі та овочі.

Як використати очистки на городі

Найпоширеніші способи:

закладати в компост;

закопувати в ґрунт на глибину 10-15 см;

використовувати для рідкого підживлення після бродіння.

Перед внесенням очистки бажано подрібнити, щоб вони швидше розкладалися.

Для яких культур підходять

Очистки картоплі корисні для:

смородини та малини;

плодових дерев;

гарбузових і капусти;

квітів і декоративних рослин.

Таке натуральне підживлення допомагає рослинам рости сильнішими.

Важливі застереження

Не варто використовувати очистки із зелених або пророслих бульб. Також їх не залишають на поверхні ґрунту, щоб не приваблювати шкідників. Правильне використання очисток робить їх безпечним і ефективним добривом для городу.

