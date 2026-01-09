Як використовувати бананову шкірку - десять корисних способів для дому, саду та догляду

Свіжа шкірка від банану. Фото: Depositphotos

Звичайна бананова шкірка містить цінні речовини, які допомагають у догляді за обличчям, рослинами, взуттям і прикрасами. Вона стане корисною там, де ми зазвичай використовуємо хімію.

Бананова шкірка у догляді за собою

Відвар зі шкірки легко зробити вдома — він підсилює смузі та соки вітамінами. М’яка внутрішня сторона допомагає відбілити зуби й зміцнити емаль. Шкіру обличчя шкірка зволожує та м’яко відлущує, тому її використовують як легкий пілінг. Вона також швидко знімає свербіж після укусів комах.

Для дому та речей бананова шкірка теж корисна

Повертає блиск шкіряним виробам.

Допомагає очищати срібло від потемніння.

Додає натурального блиску листю кімнатних рослин.

Просто протріть потрібну поверхню шкіркою — ефект помітний одразу.

У саду бананова шкірка працює як природний засіб

Шкірку часто закопують біля рослин, щоб відлякувати попелицю. Це безпечний спосіб захисту без хімії. Вона також покращує компост, адже містить калій і фосфор, які потрібні для росту коренів. Головне — не додавати занадто багато, щоб не порушити баланс.

Для локальних проблем бананова шкірка теж стане в пригоді

Шкірка підходить для поступового видалення бородавок: достатньо регулярно натирати проблемну ділянку. Завдяки природним кислотам ефект з’являється поступово, але безпечніше, ніж агресивні засоби.

