Як розмножити гортензію у воді - покрокові поради для швидкого вкорінення

Гортензію можна розмножити без ґрунту — лише у воді, і це один з найпростіших способів отримати нові кущі, повністю ідентичні материнській рослині. Метод підходить навіть новачкам.

Новини.LIVE розповідає, коли зрізати живці та як підготувати гортензію для успішного вкорінення у воді.

Коли брати живці для розмноження

Найкраще вкорінюються м’які, гнучкі стебла, зрізані навесні або на початку літа. У цей період живці активно ростуть і легше утворюють коріння. Тверді стебла можна брати взимку, але вони вкорінюються повільніше.

Як підготувати гортензію до вкорінення у воді

Виберіть здоровий пагін без пошкоджень.

Зріжте живець 10-15 см завдовжки.

Видаліть нижнє листя, залишивши 2-3 верхні листочки.

Помістіть живець у склянку з чистою водою, уникаючи занурення листя.

У процесі коренеутворення легко спостерігати за тонкими білими корінцями — це показник здорового розвитку.

Як доглядати за живцями

Регулярно міняйте воду, ставте склянку у світле, але не сонячне місце. Після утворення густих корінців гортензію можна переносити у ґрунт — рослина швидко адаптується та активно нарощує зелену масу.

Подальший догляд за молодими кущами

Щоб гортензія добре прижилася:

поливайте регулярно, особливо у спеку;

додайте шар мульчі для збереження вологи;

легко підрізайте після цвітіння.

Такий простий догляд стимулює сильні кущі та рясне цвітіння вже наступного сезону.

