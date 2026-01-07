Відео
Головна Дім та город Розмноження гортензії у воді — покрокова інструкція

Розмноження гортензії у воді — покрокова інструкція

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 23:45
Як розмножити гортензію у воді - покрокові поради для швидкого вкорінення
Людин доглядає гортензію. Фото: Pinterest

Гортензію можна розмножити без ґрунту — лише у воді, і це один з найпростіших способів отримати нові кущі, повністю ідентичні материнській рослині. Метод підходить навіть новачкам.

Новини.LIVE розповідає, коли зрізати живці та як підготувати гортензію для успішного вкорінення у воді.

Коли брати живці для розмноження

Найкраще вкорінюються м’які, гнучкі стебла, зрізані навесні або на початку літа. У цей період живці активно ростуть і легше утворюють коріння. Тверді стебла можна брати взимку, але вони вкорінюються повільніше.

Як підготувати гортензію до вкорінення у воді

  • Виберіть здоровий пагін без пошкоджень.
  • Зріжте живець 10-15 см завдовжки.
  • Видаліть нижнє листя, залишивши 2-3 верхні листочки.
  • Помістіть живець у склянку з чистою водою, уникаючи занурення листя.

У процесі коренеутворення легко спостерігати за тонкими білими корінцями — це показник здорового розвитку.

Як доглядати за живцями

Регулярно міняйте воду, ставте склянку у світле, але не сонячне місце. Після утворення густих корінців гортензію можна переносити у ґрунт — рослина швидко адаптується та активно нарощує зелену масу.

Подальший догляд за молодими кущами

Щоб гортензія добре прижилася:

  • поливайте регулярно, особливо у спеку;
  • додайте шар мульчі для збереження вологи;
  • легко підрізайте після цвітіння.

Такий простий догляд стимулює сильні кущі та рясне цвітіння вже наступного сезону.

Ми пояснювали те, що варто розсипати під смородину та як доглядати за кущами.

Також розповідали про те, як виростити духмяний кущ розмарину на підвіконні.

Раніше повідомлялося про те, як підготувати вікна до морозів і зменшити витрати на опалення.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
