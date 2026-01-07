Как размножить гортензию в воде - пошаговые советы для быстрого укоренения

Человек ухаживает за гортензией. Фото: Pinterest

Гортензию можно размножить без грунта — только в воде, и это один из самых простых способов получить новые кусты, полностью идентичные материнскому растению. Метод подходит даже новичкам.

Новини.LIVE рассказывает, когда срезать черенки и как подготовить гортензию для успешного укоренения в воде.

Реклама

Читайте также:

Когда брать черенки для размножения

Лучше всего укореняются мягкие, гибкие стебли, срезанные весной или в начале лета. В этот период черенки активно растут и легче образуют корни. Твердые стебли можно брать зимой, но они укореняются медленнее.

Как подготовить гортензию к укоренению в воде

Выберите здоровый побег без повреждений.

Срежьте черенок 10-15 см длиной.

Удалите нижние листья, оставив 2-3 верхних листочка.

Поместите черенок в стакан с чистой водой, избегая погружения листьев.

В процессе корнеобразования легко наблюдать за тонкими белыми корешками — это показатель здорового развития.

Как ухаживать за черенками

Регулярно меняйте воду, ставьте стакан в светлое, но не солнечное место. После образования густых корешков гортензию можно переносить в грунт — растение быстро адаптируется и активно наращивает зеленую массу.

Дальнейший уход за молодыми кустами

Чтобы гортензия хорошо прижилась:

поливайте регулярно, особенно в жару;

добавьте слой мульчи для сохранения влаги;

легко подрезайте после цветения.

Такой простой уход стимулирует сильные кусты и обильное цветение уже в следующем сезоне.

Мы объясняли то, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.

Также рассказывали о том, как вырастить ароматный куст розмарина на подоконнике.

Ранее сообщалось о том, как подготовить окна к морозам и уменьшить расходы на отопление.