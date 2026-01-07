Как размножить гортензию в воде - пошаговые советы для быстрого укоренения

Размножение гортензии в воде — пошаговая инструкция
Гортензию можно размножить без грунта — только в воде, и это один из самых простых способов получить новые кусты, полностью идентичные материнскому растению. Метод подходит даже новичкам.
Новини.LIVE рассказывает, когда срезать черенки и как подготовить гортензию для успешного укоренения в воде.
Когда брать черенки для размножения
Лучше всего укореняются мягкие, гибкие стебли, срезанные весной или в начале лета. В этот период черенки активно растут и легче образуют корни. Твердые стебли можно брать зимой, но они укореняются медленнее.
Как подготовить гортензию к укоренению в воде
- Выберите здоровый побег без повреждений.
- Срежьте черенок 10-15 см длиной.
- Удалите нижние листья, оставив 2-3 верхних листочка.
- Поместите черенок в стакан с чистой водой, избегая погружения листьев.
В процессе корнеобразования легко наблюдать за тонкими белыми корешками — это показатель здорового развития.
Как ухаживать за черенками
Регулярно меняйте воду, ставьте стакан в светлое, но не солнечное место. После образования густых корешков гортензию можно переносить в грунт — растение быстро адаптируется и активно наращивает зеленую массу.
Дальнейший уход за молодыми кустами
Чтобы гортензия хорошо прижилась:
- поливайте регулярно, особенно в жару;
- добавьте слой мульчи для сохранения влаги;
- легко подрезайте после цветения.
Такой простой уход стимулирует сильные кусты и обильное цветение уже в следующем сезоне.
