Главная Дом и огород Размножение гортензии в воде — пошаговая инструкция

Размножение гортензии в воде — пошаговая инструкция

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 23:45
Как размножить гортензию в воде - пошаговые советы для быстрого укоренения
Человек ухаживает за гортензией. Фото: Pinterest

Гортензию можно размножить без грунта — только в воде, и это один из самых простых способов получить новые кусты, полностью идентичные материнскому растению. Метод подходит даже новичкам.

Новини.LIVE рассказывает, когда срезать черенки и как подготовить гортензию для успешного укоренения в воде.

Когда брать черенки для размножения

Лучше всего укореняются мягкие, гибкие стебли, срезанные весной или в начале лета. В этот период черенки активно растут и легче образуют корни. Твердые стебли можно брать зимой, но они укореняются медленнее.

Как подготовить гортензию к укоренению в воде

  • Выберите здоровый побег без повреждений.
  • Срежьте черенок 10-15 см длиной.
  • Удалите нижние листья, оставив 2-3 верхних листочка.
  • Поместите черенок в стакан с чистой водой, избегая погружения листьев.

В процессе корнеобразования легко наблюдать за тонкими белыми корешками — это показатель здорового развития.

Как ухаживать за черенками

Регулярно меняйте воду, ставьте стакан в светлое, но не солнечное место. После образования густых корешков гортензию можно переносить в грунт — растение быстро адаптируется и активно наращивает зеленую массу.

Дальнейший уход за молодыми кустами

Чтобы гортензия хорошо прижилась:

  • поливайте регулярно, особенно в жару;
  • добавьте слой мульчи для сохранения влаги;
  • легко подрезайте после цветения.

Такой простой уход стимулирует сильные кусты и обильное цветение уже в следующем сезоне.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
