Як захистити сад від снігу - поради для дерев, кущів та ніжних рослин узимку

Сніг на грядках на городі. Фото: iStockphoto

Важкий сніг узимку часто ламає гілки дерев, деформує кущі та пошкоджує ніжні рослини, тому сад потребує захисту ще до перших заметів. Правильна підготовка допоможе зберегти його здоровим.

Новини.LIVE розповідає, як уберегти сад від снігових навантажень та мінімізувати ризик зимових пошкоджень.

Реклама

Читайте також:

Чому сад страждає від снігу

Важка снігова шапка деформує кущі, ламає тонкі гілки та розхиляє рослини "назовні". Особливо вразливі вічнозелені, кущі з широкими листками та ті, які були неправильно обрізані восени. Сильні снігопади також створюють додатковий тиск на молоді пагони, які не встигають зміцніти й швидше ламаються під вагою опадів.

Як підготувати сад до заметів

Приберіть сухе листя й гілки, щоб рослини не загнивали під снігом.

Полийте сад, щоб корені не пересихали в морозні дні.

Додайте мульчу 7-12 см, залишивши відстань до стебел, щоб не викликати гниття.

Накрийте ніжні рослини мішковиною чи покривалом, а горщики перенесіть у захищене місце.

Встановіть каркаси або зв’яжіть кущі, якщо у вашому регіоні часті снігопади.

Як правильно прибирати сніг із рослин

Сніг сам по собі захищає корені від морозу, тому прибирати потрібно лише надлишки.

Знімайте сніг м’яким віником, починаючи з нижніх гілок.

Не трясіть кущі — це призводить до тріщин і обламування.

Легку "ковдру" зі снігу залишайте: вона зникне природно й не нашкодить рослинам.

Трохи підготовки, тепло для коренів і акуратне очищення після заметів допоможуть саду пережити навіть найскладнішу зиму. Весною він віддячить здоровими, сильними рослинами.

Ми вже писали про те, який вплив має ялинка на ділянку та які норми потрібно знати.

Раніше повідомлялося про те, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.

Також ми пояснювали те, який сорт перцю дає найстабільніший урожай.