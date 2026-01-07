Как защитить сад от снега - советы для деревьев, кустов и нежных растений зимой

Защита сада зимой — что делать при сильных снегопадах
Тяжелый снег зимой часто ломает ветви деревьев, деформирует кусты и повреждает нежные растения, поэтому сад нуждается в защите еще до первых сугробов. Правильная подготовка поможет сохранить его здоровым.
Почему сад страдает от снега
Тяжелая снежная шапка деформирует кусты, ломает тонкие ветви и расшатывает растения "наружу". Особенно уязвимы вечнозеленые, кусты с широкими листьями и те, которые были неправильно обрезаны осенью. Сильные снегопады также создают дополнительное давление на молодые побеги, которые не успевают окрепнуть и быстрее ломаются под тяжестью осадков.
Как подготовить сад к сугробам
- Уберите сухие листья и ветки, чтобы растения не загнивали под снегом.
- Полейте сад, чтобы корни не пересыхали в морозные дни.
- Добавьте мульчу 7-12 см, оставив расстояние до стеблей, чтобы не вызвать гниение.
- Накройте нежные растения мешковиной или покрывалом, а горшки перенесите в защищенное место.
- Установите каркасы или свяжите кусты, если в вашем регионе частые снегопады.
Как правильно убирать снег с растений
Снег сам по себе защищает корни от мороза, поэтому убирать нужно лишь излишки.
- Снимайте снег мягким веником, начиная с нижних веток.
- Не трясите кусты — это приводит к трещинам и обламыванию.
- Легкое "одеяло" из снега оставляйте: оно исчезнет естественно и не навредит растениям.
Немного подготовки, тепло для корней и аккуратная очистка после сугробов помогут саду пережить даже самую сложную зиму. Весной он отблагодарит здоровыми, сильными растениями.
