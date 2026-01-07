Как защитить сад от снега - советы для деревьев, кустов и нежных растений зимой

Снег на грядках на огороде. Фото: iStockphoto

Тяжелый снег зимой часто ломает ветви деревьев, деформирует кусты и повреждает нежные растения, поэтому сад нуждается в защите еще до первых сугробов. Правильная подготовка поможет сохранить его здоровым.

Новини.LIVE рассказывает, как уберечь сад от снежных нагрузок и минимизировать риск зимних повреждений.

Почему сад страдает от снега

Тяжелая снежная шапка деформирует кусты, ломает тонкие ветви и расшатывает растения "наружу". Особенно уязвимы вечнозеленые, кусты с широкими листьями и те, которые были неправильно обрезаны осенью. Сильные снегопады также создают дополнительное давление на молодые побеги, которые не успевают окрепнуть и быстрее ломаются под тяжестью осадков.

Как подготовить сад к сугробам

Уберите сухие листья и ветки, чтобы растения не загнивали под снегом.

Полейте сад, чтобы корни не пересыхали в морозные дни.

Добавьте мульчу 7-12 см, оставив расстояние до стеблей, чтобы не вызвать гниение.

Накройте нежные растения мешковиной или покрывалом, а горшки перенесите в защищенное место.

Установите каркасы или свяжите кусты, если в вашем регионе частые снегопады.

Как правильно убирать снег с растений

Снег сам по себе защищает корни от мороза, поэтому убирать нужно лишь излишки.

Снимайте снег мягким веником, начиная с нижних веток.

Не трясите кусты — это приводит к трещинам и обламыванию.

Легкое "одеяло" из снега оставляйте: оно исчезнет естественно и не навредит растениям.

Немного подготовки, тепло для корней и аккуратная очистка после сугробов помогут саду пережить даже самую сложную зиму. Весной он отблагодарит здоровыми, сильными растениями.

