Главная Дом и огород Защита сада зимой — что делать при сильных снегопадах

Защита сада зимой — что делать при сильных снегопадах

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 19:49
Как защитить сад от снега - советы для деревьев, кустов и нежных растений зимой
Снег на грядках на огороде. Фото: iStockphoto

Тяжелый снег зимой часто ломает ветви деревьев, деформирует кусты и повреждает нежные растения, поэтому сад нуждается в защите еще до первых сугробов. Правильная подготовка поможет сохранить его здоровым.

Новини.LIVE рассказывает, как уберечь сад от снежных нагрузок и минимизировать риск зимних повреждений.

Читайте также:

Почему сад страдает от снега

Тяжелая снежная шапка деформирует кусты, ломает тонкие ветви и расшатывает растения "наружу". Особенно уязвимы вечнозеленые, кусты с широкими листьями и те, которые были неправильно обрезаны осенью. Сильные снегопады также создают дополнительное давление на молодые побеги, которые не успевают окрепнуть и быстрее ломаются под тяжестью осадков.

Как подготовить сад к сугробам

  • Уберите сухие листья и ветки, чтобы растения не загнивали под снегом.
  • Полейте сад, чтобы корни не пересыхали в морозные дни.
  • Добавьте мульчу 7-12 см, оставив расстояние до стеблей, чтобы не вызвать гниение.
  • Накройте нежные растения мешковиной или покрывалом, а горшки перенесите в защищенное место.
  • Установите каркасы или свяжите кусты, если в вашем регионе частые снегопады.

Как правильно убирать снег с растений

Снег сам по себе защищает корни от мороза, поэтому убирать нужно лишь излишки.

  • Снимайте снег мягким веником, начиная с нижних веток.
  • Не трясите кусты — это приводит к трещинам и обламыванию.
  • Легкое "одеяло" из снега оставляйте: оно исчезнет естественно и не навредит растениям.

Немного подготовки, тепло для корней и аккуратная очистка после сугробов помогут саду пережить даже самую сложную зиму. Весной он отблагодарит здоровыми, сильными растениями.

Мы уже писали о том, какое влияние имеет елка на участок и какие нормы нужно знать.

Ранее сообщалось о том, как легко размножить рождественский кактус в домашних условиях.

Также мы объясняли то, какой сорт перца дает самый стабильный урожай.

деревья растения снег советы сад кусты
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
